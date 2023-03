Variedades: MARÇO TRAZ EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA FOZ DO IGUAÇU

Considerado mês de baixa temporada turística, março tem uma agenda de eventos regionais, internacionais de segmentos variados, além de atividades esportivas e artísticas em Foz do Iguaçu. A expectativa do setor turístico é manter os bons índices no movimento de hotéis, comércio e atrativos dos primeiros meses de 2023 na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

O feriado de Carnaval, último antes da baixa temporada, contribuiu para o bom desempenho de janeiro e fevereiro em Foz do Iguaçu. No primeiro bimestre do ano, mais de 345 mil turistas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu.” Um número significativo, mas é muito maior porque não mostra um quadro real, uma vez que muitos visitantes chegam em ônibus e veículos próprios atraídos pelos importados nas lojas francas e países vizinhos, por exemplo”, diz o prefeito Chico Brasileiro.

A agenda de eventos começou na sexta-feira (3), com o humorista Matheus Ceará apresentando o “Vocês Pedem, Eu Conto” e seguiu sábado (4), com a fisioterapeuta e especialista em sexualidade feminina Cátia Damasceno com “O que pode dar errado na Cama?”. O Circo Maximus apresenta seu espetáculo no Shopping Catuaí Palladium até o dia 7 de maio.

Nas primeiras horas de domingo (12) começa a 11ª Corrida e Caminhada da Mulher, ainda dentro da programação do Dia Internacional da Mulher. A atividade, de inscrições abertas, terá a concentração para a largada na Yup Star Foz – Roda Gigante, próximo ao Marco das 3 Fronteiras e Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai.

Na segunda-feira (13 de março) começa o 4º Seminário Nacional do Sistema S Sebrae, Senai e Senac), que vai até a quarta-feira (15) no hotel Mabu. De acordo com a organização, serão três dias de imersão reunindo mais de três mil agentes públicos. Os temas em debate incluem regulamentos de licitações e contratos do sistema, assessoria jurídica, entre outros.

Prevenção à violência

De 16 a 17 de março, Foz do Iguaçu vai receber o III Fórum Trinacional sobre Violências – Prevenção. O evento, no Recanto Cataratas, vai apresentar, subsidiar e contribuir com as discussões, reflexões e indicação de boas práticas de ações e intervenções exitosas de prevenção das violências.

Entre os dias 17 e 18, o Mabu vai receber o Nexer WOW Tour 2023. Do dia 28 até 31, acontece o 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, também no Mabu Termas. Ao longo da história, o evento já recebeu mais de 25 mil agentes públicos, segundo a organização.

A lista de eventos em Foz do Iguaçu no mês de março fecha com o XVI Congresso Internacional de Reprodução Suína, de 28 a 30 de Março no Recanto Cataratas. O encontro vai reunir especialistas para debater temas de interesse da reprodução suína, manejo reprodutivo feito em outras partes do mundo.