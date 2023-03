Economia: HSBC COMPRA SEDE BRITÂNICA DO SVB POR £ 1 APÓS FALÊNCIA

O banco HSBC divulgou um acordo para comprar a sede britânica do SVB (Silicon Valley Bank) pelo valor simbólico de £ 1 (uma libra esterlina), equivalente a R$ 6,30 na cotação desta 2ª feira (13.mar.2023).

Em comunicado divulgado nesta 2ª, o banco informa que sua subsidiária britânica, HSBC UK Bank, concordou em adquirir o SVB UK. Os ativos e passivos da controladora da sede britânica do banco não serão contabilizados na transação.

“Essa aquisição faz um excelente sentido estratégico para nossos negócios no Reino Unido. Ele fortalece nossa franquia de banco comercial e aumenta nossa capacidade de atender empresas inovadoras e de rápido crescimento, inclusive nos setores de tecnologia e ciências da vida, no Reino Unido e internacionalmente”, disse o CEO do grupo, Noel Quinn, no comunicado. Eis a íntegra (109 KB).

“Os clientes do SVB UK podem continuar a fazer transações bancárias como de costume, com a certeza de que seus depósitos são respaldados pela força, segurança e proteção do HSBC”, completou.

O HSBC estima que o capital da SBV UK seja de cerca de £ 1,4 bilhões (R$ 8,8 bilhões). A subsidiária tinha empréstimos de £ 5,5 bilhões (R$ 34,6 bilhões) e depósitos de £ 6,7 bi (R$ 42,2 bi), além £ 88 bilhões (R$ 554,2 bilhões) em lucro antes de impostos de 2022.

O SVB é conhecido por financiar startups, empresas que buscam soluções inovadoras e têm alto potencial de crescimento.

O caso deixou os clientes apreensivos, por não conseguirem movimentar o dinheiro aplicado no banco. O Poder360 explica abaixo o que se sabe sobre o caso e quais os riscos para o mercado:

fundação – ­­­1983, durante um jogo de pôquer entre Bill Biggerstaff e Robert Medearis;

sede – Santa Clara, Califórnia (Estados Unidos);

unidades – 17 na Califórnia e em Massachusetts;

tamanho – estava entre os 20 maiores bancos comerciais americanos, com US$ 175 bilhões (cerca de R$ 900 bilhões) sob gestão;

segmento – prestação de serviços financeiros para startups de tecnologia;

influência – ­ participou de 44% dos IPOs (oferta inicial de ações) de empresas de tecnologia e saúde em 2022;

divisão – em 4 redes: Silicon Valley Bank – banco comercial global; SVB Private – banco privado e gestão de patrimônio; SVB Securities – banco de investimento; SVB Capital – capital de risco e investimento de crédito;

impacto – é a maior quebra de um banco dos EUA desde a crise de 2008.

MOTIVO DA FALÊNCIA

O banco informou na 4ª feira (8.mar) que havia liquidado US$ 21 bilhões em títulos (R$ 109 bilhões) com US$ 1,8 bilhão (R$ 9,9 bilhões) em prejuízo no 1º trimestre. Além disso, planejava vender US$ 1,7 bilhão (R$ 8,8 bilhões) em ações.

Resultado: houve uma clássica corrida dos clientes para tirar o dinheiro do banco o mais rapidamente possível.

Ocorre que parte do valor retirado estava investida em outros ativos, de menor liquidez.

O Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA) afrouxou regras na utilização dos recursos de clientes em março de 2020, por causa da pandemia, e instituições financeiras passaram a poder gastar 100% do que recebiam em depósitos de correntistas.

Com a pandemia, a demanda por empréstimos caiu. Então, bancos começaram a comprar ativos com depósitos de clientes. É o caso do SVB.

A instituição não conseguiu atender aos pedidos de saque. Por isso, foi necessária uma intervenção para evitar um caso parecido com o da crise do subprime, em 2008.

Todo o setor de pequenos bancos está sob estresse. A consultoria Gavekal disse, em relatório, que o Silicon Valley Banks não é um caso isolado: mas o 1º de um “batalhão de mágoas” que ainda estava por vir.

As ações do First Republic Bank, famoso por gerenciar patrimônios, já perderam 30% de valor de mercado nos últimos 2 dias pela incerteza quanto à saúde financeira. O índice S&P 500 caiu 11,5% nos últimos 5 dias.