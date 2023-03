Economia: MERCADO AMANHECE APREENSIVO APÓS FALÊNCIA DE 2 BANCOS NOS EUA

Há incertezas no mercado financeiro quanto à dimensão da falência do SVB (Silicon Valley Bank) e do Signature Bank. As duas instituições financeiras fecharam em um intervalo de 3 dias.

No domingo (12.mar.2023), autoridades norte-americanas anunciaram medidas na tentativa de conter maiores danos. A mais significativa diz respeito à criação de um programa de financiamento para instituições financeiras, reservando até US$ 25 bilhões.

Mesmo com respostas rápidas, a apreensão segue. A falência do SVB representa a maior quebra de um banco dos EUA desde a crise de 2008.

O SVB é conhecido por financiar startups, empresas que buscam soluções inovadoras e têm alto potencial de crescimento. Já o Signature é um dos bancos mais importantes para o mercado de criptomoedas.

Ex-secretário do Tesouro brasileiro e fundador da Oriz Partners, empresa especializada em gestão de patrimônio, o economista Carlos Kawall afirma ao Poder360 que a situação “merece uma investigação aprofundada”.

Kawall, no entanto, diz que as comparações com a crise de 2008 são improcedentes. “Ali você tinha um conjunto de instituições muito grandes que estavam alavancadas no mercado de derivativos. Nesse sentido, os impactos foram sistêmicos e globais, com bancos na Alemanha e no Reino Unido sendo afetados. Não é uma crise da mesma envergadura, mas pode ter efeitos colaterais”, declarou ao Poder360.

Na sua visão, houve uma resposta rápida das autoridades norte-americanas para o caso: “As instituições agiram com rapidez para dar uma resposta ao mercado”.

EFEITOS NO BRASIL

Bernardo Brites, fundador da Trace Finance, empresa que ajuda startups a movimentar recursos nos Estados Unidos, afirmou que desde 5ª feira (9.mar) seus clientes já haviam retirado US$ 250 milhões do SVB. Parte do dinheiro voltou para o Brasil.

“A gente fez isso numa velocidade recorde, fazendo o máximo para ter um canal bancário, enviando esse dinheiro para um lugar seguro”, disse ao Poder360.

Antes das medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos, Brites estimava que até 90% dos depósitos no SVB fossem restituídos. Segundo ele, isso se daria por “existir muitos ativos” no banco.

Ainda não é possível saber quanto dinheiro as empresas brasileiras tinham no SVB. A expectativa para resgates é positiva, de acordo com Brites.

O Nubank negou ter sido afetado pelo fechamento do SVB. O banco brasileiro divulgou nota no sábado (11.mar) para “esclarecer informações equivocadas” de que tinha investimentos na instituição financeira norte-americana.

Ao menos US$ 42 bilhões foram sacados por clientes do Silicon Valley Bank desde 5ª feira (9.mar), depois do comunicado em que sinalizava frágil situação fiscal.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Fed promove uma reunião extraordinária para esta 2ª feira (13.mar), às 12h30 (horário de Brasília), em Washington D.C., a portas fechadas. A convocação do conselho se deu depois da falência do SVB, na 6ª feira (10.mar).

Segundo comunicado, o encontro servirá para determinar e revisar as taxas de adiantamento e desconto a serem cobradas pelos bancos vinculados à autoridade monetária norte-americana. Eis a íntegra (em inglês, 169 KB).