Tech News: CHATGPT NOS CARROS? SAIBA MAIS SOBRE O NOVO PLANO DA GM

A General Motors (GM) é desde 2021 uma das parcerias da Microsoft na área de direção autônoma. Não é mais segredo que a gigante dos softwares está apostando pesado na integração do ChatGPT em aplicativos e serviços. Ao que parece, a montadora norte-americana está disposta a seguir um caminho parecido no meio automotivo. Pelo menos é o que indica uma declaração recente de Scott Miller, vice-presidente da GM.

Em entrevista à Reuters na última semana, o executivo disse que eventualmente o “ChatGPT estará em tudo”. Sua tecnologia de IA pode ser usada para descomplicar o manual dos carros e programar uma série de funções, explicou.

A notícia foi divulgada pela primeira vez pelo portal Semafor, que revelou em primeira mão que a montadora americana estava trabalhando em um novo assistente pessoal virtual .

Agora, segundo as últimas declarações, fica claro que a novidade usará a IA do ChatGPT .

Um porta-voz da GM acrescentou que a mudança “significa que os clientes podem esperar que seus futuros veículos sejam muito mais capazes quando se trata de tecnologias emergentes”.

Vale recordar que a Microsoft anunciou um investimento multibilionário na OpenAI, criadora do chatbot inteligente, no início do ano. O plano da empresa é basicamente adicionar a tecnologia em todo o seu portfólio de produtos e serviços, incluindo o Windows.

O anúncio também chega justamente quando o mercado automotivo corre para incorporar cada vez mais tecnologia nos automóveis, seja por meio de sistemas de infoentretenimento avançados até a área de direção automatizada.