Aviso: SECRETARIA DA SAÚDE DE FOZ FAZ ALERTA PARA QUE A POPULAÇÃO ATUALIZE DADOS CADASTRAIS DE ATENDIMENTO VIA SUS

A Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu pede que a população verifique a situação cadastral junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para mantê-la atualizada. De acordo com os números levantados pela pasta, são aproximadamente 40 mil pessoas na fila de dados pendentes.

Deste modo, os usuários que estejam aguardando consultas ou procedimentos junto à Secretaria da Saúde deverão procurar a UBS para verificar os dados e, caso necessário, realizar a atualização cadastral.

Segundo Jassiara Morais, diretora de Assistência Especializada, as equipes da Central de Agendamento de Consultas, Exames e Cirurgias podem já tê-los contatado para o procedimento, porém, não obtiveram retorno.

“Diariamente lidamos com diversos registros antigos. Tentamos o contato via telefone, mensagem e busca ativa nas residências, mesmo assim não conseguimos localizá-los. Isso causa um grande problema para nós, pois, não é possível desafogar as filas e tanto a rede pública quanto os pacientes acabam sendo prejudicados”, detalhou.

Atualização nas Unidades Básicas de Saúde

O cadastro deve ser regularizado presencialmente na Unidade Básica de Saúde referência da residência do usuário, portando: documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência e ao menos dois números de telefone para contato.

Para conferir se está na fila de pendência, o morador pode solicitar na UBS a verificação da posição na fila de espera para o atendimento. Com a atualização das informações, as equipes da unidade irão informar a Central de Agendamento de Consultas, Exames e Cirurgias para que o paciente seja contactado novamente.

Jassiara ainda reforça o aviso para que os cidadãos não caiam em golpes. A Secretaria da Saúde não solicita o envio de dados por e-mail ou Whatsapp, apenas pede a confirmação de comparecimento ao compromisso previamente agendado.

“Somente entramos em contato para informar as datas em que o paciente será atendido. Ou seja, se não o encontramos para avisá-lo, também não iremos pedir que atualizem os dados por este meio. Portanto, não acredite em mensagens que peçam dados pessoais”, afirma.