Campanha: ARRECADAÇÃO DE RECICLÁVEIS PARA PAGAR A CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

O Dia Nacional dos Animais de Estimação será lembrado nesta terça-feira, 14 de março. Ao aproveitar a data, a empresa Polo Salvador uniu-se ao projeto Castrampinha para coletar materiais recicláveis que serão vendidos em pontos de reciclagem com o propósito de pagar a castração de cachorros e gatos em situação de rua.

Tampinhas plásticas e lacres de lata são alguns dos materiais que podem ser doados por qualquer pessoa (principalmente da comunidade do Uruguai e toda a região da Cidade Baixa, em Salvador) na sede da Polo Salvador, localizada no Condomínio Bahia Têxtil (Rua do Uruguai, 151, Uruguai) até o dia 31 de março.

“Nós temos mais de 40 ações sustentáveis aplicadas desde à produção ao produto final. Este ano resolvemos iniciar uma série de ações com o objetivo de estender essa preocupação com o meio ambiente, com o uso correto dos recursos e reaproveitamento para quem faz parte da nossa comunidade. Pequenas ações, grandes resultados. Esse é o nosso lema aqui porque acreditamos que é assim que podemos construir um mundo melhor”, destaca Imelda Hartmann, diretora e responsável pelas ações sociais da Polo Salvador.

O projeto Castrampinha conta com o apoio do Instituto Patruska, que há 27 anos cuida dos animais que ainda não têm um lar. Até o momento, quase 40 toneladas de recicláveis já foram coletados, resultando em mais de 700 animais castrados.