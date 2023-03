Foz do Iguaçu: CONHEÇA HOTEL BRASILEIRO ELEITO 6 VEZES O MELHOR DA AMÉRICA DO SUL

O Brasil tem vários hotéis que ocupam posições consideráveis em renomados rankings de turismo. Entre tantos endereços premiados, um não sai do topo do Forbes Travel Guide na categoria melhor da América do Sul. A hospedagem verde-amarela, que ganhou o título seis vezes, trata-se do Hotel das Cataratas, pertencente ao grupo Belmond. O luxuoso resort fica dentro do paraíso paranaense do Parque Nacional do Iguaçu.

O guia descreveu o resort de luxo como: “A beleza arrojada do Hotel das Cataratas, do Belmond, em Foz do Iguaçu, uma propriedade colonial rosa-sorvete, é superada apenas pela maravilha natural de tirar o fôlego de seu cenário. É o único hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, e do terraço do restaurante você pode saborear uma refrescante caipirinha enquanto assiste ao pôr do sol atrás da cascata de espuma das Cataratas do Iguaçu”.

Vista das Suítes

O hotel é o único do Brasil e da América do Sul a receber a maior avaliação do guia, no caso, cinco estrelas. Ao todo, são 187 aposentos. Segundo o inspetor enviado pelo Forbes Travel Guide ao resort, as acomodações “exaltam o estilo tradicional português com quartos superiores a suítes [intituladas] Cataratas”. Na análise, o fiscal revelou ter ficado impressionado com os banheiros. Esses cômodos têm azulejos de cerâmica mourisca: “Conferem um ar leve e atraente”.

“Todos [os quartos] dispõem de camas macias, pisos de jacarandá escuro e móveis esculpidos, acabamento em tons pastéis, cortinas florais e paredes pontuadas com estampas botânicas”, classificou o avaliador. “Luxuosamente espaçosa”, a suíte Cataratas soma 83 metros quadrados. A acomodação integra dois quartos e banheiros, uma sala de estar separada e uma varanda com vista “de cair o queixo” para as cachoeiras.

“Dentro, o interior em mármore e madeira escura é infinitamente elegante; no exterior, você encontrará jardins primorosamente cuidados, repletos de árvores exóticas, e uma piscina azul brilhante de águas profundas, com atendentes que parecem saber quando você está pronto para outra água de coco fresca”, relatou o inspetor no Forbes Travel Guide.

Entrada do Premiado Hotel

Vista dos Restaurantes

Após apreciar o local, o fiscal elencou alguns destaques. É o caso do spa apresentar produtos tipicamente brasileiros. Os tratamentos faciais dos hóspedes são feitos com as opções da etiqueta Bel Col Cosméticos, enquanto os cuidados corporais ganham vez por meio das fórmulas da marca By Samia. De acordo com o inspetor, as atividades mais tradicionais do resort são tênis, piscinas e uma grande academia com imensas janelas panorâmicas.

Um dos atrativos do Hotel das Cataratas é poder desfrutar do Parque Nacional do Iguaçu. Os turistas, que não estão acomodados na propriedade, devem deixar o reduto natural em determinado horário, enquanto os hóspedes possuem “acesso incomparável a todos os locais”. O avaliador sugere acordar cedinho e caminhar até a infame plataforma de observação da Garganta do Diabo. Ao chegar lá, o visitante ficará encantado com o borrifo das cachoeiras.

A decoração do banheiro impressionou o inspetor

Vista das suítes

“Você pode caminhar até a plataforma de observação da Garganta do Diabo, cercada pelo borrifo das cataratas, com apenas a vida selvagem do local como companhia, além de voltar a tempo para um cappuccino ao ar livre antes mesmo de os primeiros visitantes do dia entrarem no parque”, aconselhou o profissional do Forbes Travel Guide.

Uma vez por mês, o hotel oferece “a chance exclusiva” dos hóspedes se maravilharem com o raro fenômeno do arco-íris lunar. Na ocasião, os presentes irão observar a lua cheia criar um arco multicolorido sobre as cataratas. Em relação aos restaurantes, o fiscal não economizou elogios. Primeiro, o expert ressaltou as qualidades do bar Tarobá, por servir “ótimas cervejas e hambúrgueres com fritas”.

@belmondhoteldascataratas/Instagram/Reprodução

No restaurante Itaipu, os frequentadores deliciam o melhor da culinária brasileira. “Para uma grande variedade, o leve e arejado restaurante buffet à beira da piscina Ipê Grill é imbatível. Pela manhã, suas mesas se enchem com uma cornucópia [abundância] de frutas silvestres, cereais, pães e ovos”, endossou o avaliador. Na hora do jantar, ele indica ir à churrascaria gaúcha do hotel. “Delicie-se com cortes de carnes selecionadas”, orientou.

“Dados os grandes avanços na produção de vinhos sul-americanos nos últimos anos, rótulos da Argentina, Chile e Brasil encabeçam a lista de vinhos”, recomendou o inspetor. Antes do Hotel das Cataratas ser administrado pelo grupo Belmond, a partir de 2007, a propriedade era uma casa tombada, tendo sido construída em 1958. Com a empresa hoteleira na gestão, o resort passou por uma reforma e se transformou no premiado endereço.

@belmondhoteldascataratas/Instagram/Reprodução

Observação do paraíso natural à noite

Pôr do sol

Salas das acomodações

Sala da lareira

Área da piscina