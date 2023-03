Tech News: DESCOBERTA DE ENZIMA QUE CONVERTE AR EM ELETRICIDADE REVELA NOVA FONTE DE ENERGIA

A enzima, descoberta pela equipe da Universidade Monash, na Austrália, e que consome hidrogênio, que foi coletada de uma bactéria comum do solo , foi capaz de gerar uma corrente elétrica usando a atmosfera como fonte de energia.

