União: DEFESA DE BOLSONARO AVISA PF QUE VAI ENTREGAR JOIAS AO TCU

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou à PF (Polícia Federal) nesta 2ª feira (13.mar.2023) que entregará o 2º conjunto de joias dado ao governo Bolsonaro pela Arábia Saudita ao TCU (Tribunal de Contas da União).

O Poder360 apurou que a defesa do ex-chefe do Executivo protocolou uma petição para entregar as peças ao TCU até que a destinação final seja definida. A petição faz referência ao 2º pacote de joias listado como acervo privado de Bolsonaro.

Além disso, a defesa do ex-presidente solicitou acesso aos autos do TCU e da PF para tomar conhecimento de todos os elementos da investigação.

A PF teve acesso a um novo documento que mostra o pacote e contraria a versão do ex-chefe do Executivo, que alegou que as joias doadas pelo governo saudita seriam encaminhadas para o acervo da União.

Em 5 de março, foi divulgado o recibo da 2ª caixa de joias da marca de luxo suíça Chopard. O documento indica que o conjunto seria para compor acervo público (íntegra – 158 KB). O presente é composto por:

1 masbaha (espécie de rosário);

1 relógio com pulseira em couro;

1 par de abotoaduras;

1 caneta; e

1 anel.

A corporação irá apurar se o ex-presidente chegou a levar o conjunto de luxo para fora do país. Essa 2ª caixa não foi apreendida pela Receita Federal, como foi o caso das joias avaliado em R$ 16,5 milhões, que seriam um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Esses itens estavam com um assessor do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque.

À CNN, Bolsonaro confirmou que a 2ª caixa de joias foi listada como acervo pessoal. Segundo a emissora, o ex-presidente afirmou que não cometeu nenhuma ilegalidade ao incorporar os itens como acervo privado. “Não teve nenhuma ilegalidade. Sigo a lei como sempre fiz”, afirmou.