Congresso: DISPUTA ENTRE PACHECO E LIRA POR MPS PREJUDICA PLANALTO

A disputa entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre quando e com que regras retomar as comissões mistas (formadas por deputados e senadores) que analisam medidas provisórias já prejudica o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe do Executivo assinou 11 MPs (medidas provisórias) no atual mandato. Até 3ª feira (14.mar.2023), perderam, em média, 34 dos seus 120 dias de validade sem qualquer andamento, à espera da solução para o impasse entre os chefes das Casas do Congresso.

A Constituição determina que o presidente do Congresso Nacional –cargo que, hoje, pertence a Pacheco– forme uma comissão mista diferente para analisar cada medida provisória publicada pelo governo federal em um prazo não maior que 48 horas.

Nos primeiros meses da pandemia, houve uma costura com o STF (Supremo Tribunal Federal) para adotar um rito excepcional e as MPs serem votadas diretamente nos plenários da Câmara e, depois, do Senado.

A instituição do regime emergencial deu poder quase absoluto a Arthur Lira sobre o texto e o andamento das medidas provisórias. Ele passou a definir sozinho quem seria o relator das propostas e quando pautá-las para votação. Isso tirou força dos senadores, que desejam a volta do sistema anterior o quanto antes.

Em 7 de fevereiro, Pacheco e os demais integrantes da Comissão Diretora do Senado acordaram pela volta das comissões mistas, mas Lira e seus companheiros na mesa da Câmara não assinaram o ato conjunto –o que é necessário para validá-lo.

Na 3ª feira (14.mar), o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) impetrou mandado de segurança contra o presidente da Câmara no STF pedindo a volta imediata das comissões mistas de MPs.

Levantamento do Poder360 mostra que, das 26 medidas provisórias que tramitam atualmente no Legislativo, só duas avançaram –ambas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Depois de aprovadas pela Câmara, aguardam votação no Senado. As duas têm validade até 5 de abril.

O Poder360 apurou que Pacheco conversou diversas vezes nas últimas semanas com Lira. Uma das propostas era traçar uma linha em 1º de março. As MPs publicadas antes seriam votadas no regime expresso, direto em plenário. As assinadas dali em diante passariam por comissões. Agora, fala-se em retomar o rito regular em abril. Ainda não houve acordo.

GOVERNO TENTA MEDIAR CONFLITO

Diante do decurso do prazo das MPs e da falta de solução, o Palácio do Planalto entrou em campo. Até agora, sem sucesso. Ainda pode ter que lidar com a insatisfação de Lira em reação a eventual decisão do Supremo mandando o Congresso retomar as comissões mistas de pronto.

O líder do Governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), esteve em reunião de líderes na 3ª feira (14.mar) no Senado. Disse que tentaram chegar a um acordo para atender às duas Casas, mas não foi possível.

“Nessa reunião de agora não teve acordo. Todos os líderes que estavam presentes se manifestaram pelo cumprimento da decisão da Mesa Diretora do Senado, que é a restauração imediata das comissões mistas. Permanece um impasse sobre isso. Vamos aguardar, porque o senador Alessandro ingressou com mandado de segurança”, disse Randolfe a jornalistas.

Segundo o senador, os líderes discutem uma forma de resolver o impasse nos próximos dias: “O STF decidindo a restauração das comissões mistas, se impõe uma realidade, então vai ter que voltar de imediato. Para resolver os impasses com a Câmara, uma das ideias é debater uma PEC na Câmara e no Senado para alternar a casa de entrada das MPs”.

Randolfe afirmou que “a ideia de alternar MP na Câmara e Senado é vista com simpatia”, mas que ainda é uma proposta para o futuro. “Para o governo interessa de imediato votar as MPs que hoje completam 42 dias. Só temos 80 dias”, declarou.

O líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que mediar o conflito com diálogo é a melhor saída.

“É claro que uma decisão do Supremo é impositiva, por isso estamos tentando estabelecer um diálogo com as duas Casas, para achar uma saída que deixe as duas Casas confortáveis. Tem que resolver logo. Se for na próxima semana, está de bom tamanho”, declarou o petista.

Em entrevista a jornalistas na 3ª feira, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) se esquivou de perguntas sobre o impacto do impasse no Congresso sobre propostas do governo federal.

“[Lira e Pacheco] não precisaram pedir minha intermediação porque tem um acordo que acredito que será construído entre as duas Casas. E o governo vai sempre reforçar a posição: queremos manter o calendário, queremos que sejam votadas as MPs”, declarou.