Hora do Planeta 2023: SAIBA DIA E HORÁRIO PARA PARTICIPAR

O WWF convida indivíduos, comunidades e empresas de todo o mundo a se unirem ao movimento global da Hora do Planeta 2023, desligando luzes para dedicar 60 minutos a fazer algo positivo na sua comunidade e chamar a atenção sobre a urgência de medidas para barrar a crise climática. O evento será no dia 25 de março, às 20h30 (horário local).

Segundo a organização, o apagar das luzes é um convite voltado a uma pausa na rotina para pensar em como cuidar do nosso planeta, seja limpando a praia, plantando árvores, se engajando em movimentos comunitários ou reunindo amigos para um evento da Hora do Planeta. A ideia é mostrar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar.

“A Hora do Planeta é um chamado global para que a gente reflita e coloque em prática soluções para cuidar do planeta e garantir um futuro mais justo, saudável e harmonioso para todas as pessoas. Neste ano, queremos incentivar a mobilização local, para que as pessoas se organizem nas suas comunidades e dediquem esses 60 minutos ao meio ambiente. O objetivo é que, em um esforço global, a gente consiga fazer a nossa parte, mas também cobrar medidas urgentes dos governos e das lideranças para barrar a crise climática e reverter a queda da biodiversidade”, diz Giselli Cavalcanti, analista de engajamento do WWF-Brasil.

A hora é agora

Apoiadores em mais de 190 países e territórios participam do evento, que é parte dos esforços do WWF para transformar uma única Hora do Planeta em milhares e milhões de horas de ação e conscientização. Ao fazer isso, a maior campanha ambiental de base do mundo dará um destaque global de grande visibilidade sobre o duplo perigo da perda da natureza e das mudanças climáticas.

Ao mesmo tempo, a Hora do Planeta deste ano também servirá como um poderoso lembrete da importância do nosso planeta, da necessidade de protegê-lo e do pouco tempo que temos para fazê-lo.

A Hora do Planeta 2023 segue de perto o histórico Acordo Kunming-Montreal na COP15, que em dezembro do ano passado comprometeu o mundo a interromper e reverter a perda de biodiversidade até 2030.

Os próximos sete anos são, portanto, cruciais para garantir que a década termine com mais natureza e biodiversidade do que quando começou, não menos, e que fiquemos abaixo do limite climático de 1,5°C necessário para evitar danos irreversíveis ao nosso planeta. A Hora do Planeta é, portanto, mais necessária do que nunca para inspirar milhões a mais a agirem e fazerem com que outros milhões prestem atenção.

“A Hora do Planeta é uma celebração fantástica das pessoas, do planeta e da natureza, e este ano queremos que a maior parcela possível de pessoas se sinta inspirada e capacitada para desempenhar um papel, por menor que seja. Ao ‘desligar’ as luzes ou desligar-se de hábitos e distrações diárias e fazer algo positivo para o planeta, podemos transformar uma única Hora do Planeta em milhares e milhões de horas de ação, tornando esta a Maior Hora do Planeta até agora. Juntos, por meio de um momento incrível de união global, vamos garantir que 2023 seja um ano de mudança para alcançar nossa meta positiva para a natureza em 2030”, afirma Kirsten Schuijt, diretora-geral do WWF Internacional.

Países de todo o mundo já estão se preparando para a Hora do Planeta 2023 deste ano, com centenas de influenciadores de celebridades locais prontos para mostrar seu apoio à ‘A Maior Hora’, juntamente com uma série de eventos marcados para 25 de março.

O WWF-Mongólia sediará este ano um desfile de moda sustentável que acontecerá com estilistas locais, apresentando roupas recicladas e redesenhadas. Enquanto isso, o WWF-Letônia mais uma vez sediará seu tradicional concerto da Hora do Planeta, juntamente com várias caminhadas pela natureza com seus parceiros e apoiadores.

No Brasil, monumentos e prédios públicos em todo o país devem apagar suas luzes às 20h30 do dia 25 de março. A Restaura Natureza – Olimpíada de Restauração de Ecossistemas — é parceira da Hora do Planeta 2023.

Sobre a Hora do Planeta

A Hora do Planeta é o principal movimento ambiental global do WWF. Nascida em Sydney, na Austrália, em 2007, a Hora do Planeta cresceu e se tornou o maior movimento de base do mundo pelo meio ambiente, inspirando indivíduos, comunidades, empresas e organizações em mais de 190 países e territórios a realizar ações ambientais concretas.

Historicamente, a Hora do Planeta se concentrou na crise climática, mas, mais recentemente, a Hora do Planeta também se esforçou para trazer à tona a questão premente da perda da natureza. O objetivo é criar um movimento imparável pela natureza, como aconteceu quando o mundo se uniu para enfrentar as mudanças climáticas.

O movimento reconhece o papel dos indivíduos na criação de soluções para os desafios ambientais mais prementes do planeta e aproveita o poder coletivo de seus milhões de apoiadores para impulsionar a mudança.

Visite para saber mais sobre os eventos da Hora do Planeta em todo o mundo. Juntos, vamos criar a Maior Hora da Terra.