Revelação: FÓSSIL DE LARVA DE 247 MILHÕES DE ANOS REVELA ADAPTAÇÃO A UM MUNDO PÓS-APOCALÍPTICO

Este é o registro mais antigo já catalogado de um díptero, segundo estudo publicado na revista Papers in Palaeontology.

Com uma idade que supera a dos primeiros dinossauros, o espécime apresenta um bom estado de conservação.

Uma equipe de pesquisadores descobriu o fóssil de uma larva de inseto com cerca de 247 milhões de anos na costa nordeste da ilha de Maiorca

De acordo com os especialistas, o estudo pode revelar novas informações sobre a vida após a extinção em massa ocorrida no fim da Era Paleozoica , que se estima ter eliminado mais de 80% das espécies existentes naquela época.

