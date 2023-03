Revitalização: PRAÇA DA PAZ GANHARÁ BANHEIROS PÚBLICOS E PARAPEITOS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

Localizada na terceira pista da Avenida JK, a Praça da Paz se tornou palco de grandes eventos promovidos pelo município, como o Carnaval, o aniversário da cidade, o Natal de Águas e Luzes, as feiras de domingo e feiras extras, além das inúmeras apresentações artísticas e culturais realizadas ao longo do ano. Por esta razão e para garantir maior conforto e segurança à população, a Prefeitura de Foz do Iguaçu vai construir banheiros públicos e instalar parapeitos (guarda corpo) logo abaixo do palco central.

A homologação do processo licitatório foi publicada na segunda-feira (13) no Diário Oficial do Município e a ordem de serviço para início das obras deve ser assinada nos próximos dias. A empresa Edycon Construtora Ltda. foi a vencedora da licitação, pelo critério de menor preço global.

De acordo com o diretor de Projetos e Captação de Recursos da Fundação Cultural Alexandre Barbosa, a instalação dos banheiros também vai garantir economia aos cofres públicos, que hoje investe no aluguel de banheiros químicos para feiras e eventos. “No ano de 2022 gastamos com o aluguel de banheiros químicos para a Feirinha da Jk, feiras extras e eventos, o valor aproximado de R$ 110 mil”, detalhou.

Já o guarda corpo, que terá 80,5 metros de extensão, vai garantir maior segurança do público, evitando danos ou quedas que podem ocorrer por conta do desnível de um metro e oitenta do terreno. “A cada evento nós isolamos essa área e colocamos um gradil provisório para evitar qualquer tipo de queda ou acidente, por isso essa proteção será essencial. Foi também uma solicitação da Fundação Cultural à Prefeitura”, reiterou o diretor.

Projetos

Conforme adiantou a Secretaria de Planejamento, responsável pela elaboração dos projetos, os banheiros terão 116,73 metros quadrados, sendo um complexo de banheiros masculino, um feminino e um modelo família com bancada e trocadores (todos adaptados para pessoas com deficiência – PCDs).

No feminino, são seis conjuntos de sanitários com pias e no masculino serão três conjuntos sanitários e quatro mictórios. Também está prevista a instalação de chuveiros em cada unidade. O Município vai investir R$ 495,5 mil na instalação das estruturas metálicas e na construção dos banheiros.