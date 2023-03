Auxílio à População: UCP EM AÇÃO ATENDEU MORADORES DO JARDIM AURORA EM PEDRO JUAN CABALLERO

Em mais uma Ação Social desenvolvida pela Universidade Central do Paraguai (UCP) dentro do Projeto de Extensão Universitária da instituição.



Os professionais e alunos de Medicina da UCP estiveram na Paróquia da Igreja Católica do Jardim Aurora, com a atenção básica em saúde, entrega de medicamentos e encaminhamentos para as clínicas da Universidade nos casos que precisavam uma avaliação mais apurada ou a realização de algum exame.

De acordo com a Coordenação do Departamento de Extensão da UCP, a patologia que mais afeta a população adulta são os problemas respiratórios, principalmente nos idosos. Já entre as crianças a má alimentação e as verminoses.



O pároco da Paróquia Santa Librada, Inocêncio Farias Arce, destacou a importância do atendimento médico e da entrega de medicamentos, ao mesmo tempo em que agradeceu aos dirigentes da UCP. “É sempre muito bom receber a ajuda especializada e na questão da saúde, já que muitas pessoas da comunidade quando ficam doente não tem acesso a clínicas e hospitais e com a vinda da UCP aqui na igreja eles foram atendidos e ficaram sabendo que não estão mais desamparados nos momentos difíceis”, salientou o religioso.

Em breve o Projeto UCP em Ação estará em outra comunidade da fronteira. No ano passado cerca de 6 mil pessoas foram atendidas pelos profissionais de Medicina da Universidade Central do Paraguai (UCP).