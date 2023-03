Valuación: ARGENTINA Y EL AZOTE DE LA INFLACIÓN QUE SUPERÓ EL 100%

‘Knock-out’ al bolsillo

“Siento que estamos en una calle cuesta abajo sin frenos. Un billete de 1.000 pesos [el de mayor denominación, equivalente a 4,80 dólares] no alcanza para comprar casi ningún producto: es una caída libre”, explica a Sputnik Fernando Savore , presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA).

Según Joaquín Waldman , economista de la consultora Equilibra, “si bien el dato de febrero es superior a lo que esperábamos, no rompe con la dinámica de los meses previos, desde mediados del año pasado la inflación ronda este valor. No es nada disruptivo a lo que venía pasando”.

“Hace mucho tiempo no veíamos un número tan alto, pero el monto se corresponde con el proceso que vivimos desde hace tiempo”, afirma el investigador en diálogo con Sputnik.

Salarios, por el suelo

Savore siente el impacto en su balance, en sus palabras, “muchísimos locales están al borde de cerrar por falta de ventas. Los almacenes no llegan a cubrir el costo operativo de sus locales”. La “espalda” con la que cada comerciante cuenta para afrontar el impacto de la crisis depende exclusivamente de su tamaño. Según el almacenero, “muchos comercios pequeños solamente tienen la mercadería que aparece en la góndola. Si no están atentos a seguir los aumentos, pueden quebrar en cualquier momento”.

“Yo ya viví episodios similares, pero hoy estamos en una estanflación: la mercadería aumenta pero las ventas siguen cayendo. La línea entre ser un comercio caro y no llegar a cubrir los gastos es cada vez más fina”, apunta el empresario.

El rasgo más impactante de la inflación dada a conocer reside en el impacto particular que tiene en los sectores populares: el aumento del 9,8% del precio de alimentos y bebidas en febrero amenaza con profundizar la sensible situación en los barrios más postergados.

