Pavimentação: PREFEITURA VAI INVESTIR MAIS DE R$ 1 MILHÃO NAS RUAS DA VILA C

Em reunião com os moradores na noite desta quarta-feira (15), o prefeito Chico Brasileiro anunciou o início das obras de pavimentação em seis ruas da Vila C, na região Norte da cidade. O ato simbólico aconteceu na casa de um dos moradores do bairro, na Rua Manaus, uma das vias que receberá o asfalto.

Os serviços também incluem as ruas São Paulo, Belo Horizonte, trecho da Rua H (entre a rua São Paulo e a Belo Horizonte), Rua G (entre a São Paulo e a Manaus) e Rua F (entre a Belo Horizonte e a Manaus).

A prefeitura vai investir mais de R$ 1 milhão na pavimentação destas vias, que hoje são de calçamento poliédrico. “São investimentos que, sem dúvida, vão oferecer melhores condições de mobilidade e infraestrutura para a população da Vila C, que há muitos anos sonha com a recuperação dessas ruas”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

A ordem de serviço já foi assinada e as obras devem iniciar nos próximos dias. Antes disso, as equipes farão a limpeza das ruas e meio-fio. “Vale ressaltar que estes recursos são próprios do município, valores pagos em impostos que estão retornando em benefício à população”, informou o secretário de obras Cezar Furlan. Essa é mais uma etapa das obras de pavimentação, que iniciaram em 2018 e já contemplaram 80% do bairro.