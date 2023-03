Regulamento: NOVA ZELÂNDIA TAMBÉM BANE TIKTOK DE DISPOSITIVOS LIGADOS AO GOVERNO

A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta sexta-feira (17), a oitava fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvos suspeitos de envolvimento nos atos criminosos contra as sedes dos Três Poderes de 8 de janeiro.

Os policiais cumprem, no total, 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva.

Até o momento, 12 prisões já foram cumpridas.

Entre os presos está a mulher que pichou “perdeu, mané” na estátua da Justiça em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). A frase é uma referência a uma declaração do ministro Luís Roberto Barroso.

Entre os presos da operação também está o homem que roubou do Congresso Nacional uma bola de futebol autografada por Neymar. A polícia recuperou o item no final de janeiro.

Os mandados foram expedidos pelo STF nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

Os estados de São Paulo e Minas Gerais são os maiores focos dessa etapa da Lesa Pátria. No primeiro, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva, já em Minas são 9 de busca e 8 de prisão.

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”, informou a PF em nota.

Mandados cumpridos na 8ª fase da Lesa Pátria

Bahia: 2 de busca e apreensão / 2 de prisão preventiva

DF: 2 de busca e apreensão

Espírito Santo: 1 de busca e apreensão / 1 de prisão preventiva

Goiás: 2 de busca e apreensão / 2 de prisão preventiva

Maranhão: 1 de busca e apreensão / 1 de prisão preventiva

Minas Gerais: 9 de busca e apreensão / 8 de prisão preventiva

Paraná: 2 de busca e apreensão / 2 de prisão preventiva

Rondônia: 11 de busca e apreensão

Rio Grande do Sul: 3 de busca e apreensão / 3 de prisão preventiva

São Paulo: 13 de busca e apreensão / 13 de prisão preventiva

Não considerando os mandados envolvidos na oitava fase da Lesa Pátria, a operação já levou à instauração de sete inquéritos policiais na sede da PF e outros 78 nas superintendências.

Também já foram cumpridos 29 mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 109 de busca e apreensão.

“Catarse” e “surto coletivo”

Ele afirmou ainda que o ataque à democracia foi orquestrado e financiado por meio das redes sociais e que as investigações e operações continuarão até que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

“Eu pude acompanhar muito de perto esse processo e nós vimos que de fato há uma catarse, há um surto coletivo. Não sei se as pessoas ainda creem estar no mundo virtual, mas não se dão conta de estarem no mundo real”, disse Rodrigues.

ATOS CRIMINOSOS DEPREDARAM AS SEDES DOS TRÊS PODERES EM BRASÍLIA NO DIA 8 DE JANEIRO / , BRASIL,

O chefe da Polícia Federal defendeu que haja “regulação e rigor para coibir esse tipo de ação”. “A operação segue e seguirá até que de fato a gente consiga atingir nosso objetivo, que é identificar os responsáveis por esses atos criminosos”, destacou Rodrigues.

Quase metade dos detidos em 8 de janeiro não está mais na prisão

Ao todo, 1.406 foram detidos em flagrante, dos quais 639 cumprem medidas cautelares, como restrições nas redes sociais ou utilização de tornozeleira eletrônica.

Na avaliação da Suprema Corte, eles teriam cometido irregularidades de menor poder ofensivo.

Quase dois meses depois do episódio criminoso, no entanto, 767 ainda seguem presos de maneira preventiva.