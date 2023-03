Tecnologia: NOVA TÉCNICA PODE AJUDAR NO CRESCIMENTO DE PLANTAS NA LUA

Uma nova técnica desenvolvida pela Agência Espacial Europeia (ESA) e a empresa norueguesa de agricultura lunar Solsys Mining para processar o solo lunar pode ajudar a promover o crescimento das plantas na lua, na esperança de sustentar mais missões lunares a longo prazo.

A ESA, em parceria com a Solsys Mining, criou uma nova técnica para possibilitar o cultivo de plantas na lua

O solo lunar torna difícil o cultivo de plantas por sua composição e consistência

Os pesquisadores aproveitaram técnicas de cultivo hidropônico para criar maneiras de plantar na lua, extraindo nutrientes do solo lunar

O estudo buscou maneiras de tratar o solo lunar, ou regolito, para criar fertilizante para plantas em crescimento. Experimentos anteriores usando amostras lunares devolvidas à Terra mostram que as plantas podem crescer no solo lunar. No entanto, o regolito lunar carece de certas quantidades de compostos de nitrogênio e torna-se bem compacto quando molhado, o que torna difícil para a criação de raízes e flores pelas plantas.

Aproveitando as técnicas de cultivo hidropônico, os pesquisadores criaram uma maneira de cultivar plantas em água rica em nutrientes, em vez de no solo, extraindo minerais essenciais do regolito, de acordo com uma declaração da ESA.

Este trabalho é essencial para futuras explorações lunares de longo prazo. Alcançar uma presença sustentável na lua envolverá o uso de recursos locais e o acesso a nutrientes presentes no regolito lunar com potencial para ajudar no cultivo de plantas. O estudo atual representa uma prova de princípio usando simuladores de regolito lunar disponíveis, abrindo caminho para estudos mais detalhados pesquisa no futuro. Malgorzata Holynska, engenheiro de materiais e processos da ESA, em comunicado (via Space.com)

A agricultura hidropônica envolve alimentar as raízes das plantas diretamente com água rica em nutrientes, sem a necessidade de solo. Com a ajuda do Instituto Geotécnico da Noruega e do Centro de Pesquisa Interdisciplinar no Espaço, os pesquisadores desenvolveram um método para separar os nutrientes minerais benéficos do regolito dos ruins.

Na teoria, o regolito passaria por um classificador para extrair e processar nutrientes minerais valiosos, que então seriam dissolvidos em água e alimentados em uma estufa hidropônica onde as plantas crescem verticalmente na superfície da lua.

A equipe da Solsys Mining revelou que já teve sucesso no cultivo de feijão usando o regolito simulado das terras altas lunares como fonte de nutrientes, o que se mostra promissor para manter uma presença humana de longo prazo na lua.