Urgente: TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL EMITE MANDADO DE PRISÃO CONTRA PUTIN

A guerra da Ucrânia completou um ano no fim de fevereiro, com a perspectiva de seguir se arrastando ao longo de 2023 e ameaças de Moscou de uma retomada de territórios. O governo russo também tem dado indícios de uma possível parceria com a China – nesta sexta-feira (17), o Kremlin anunicou um encontro entre os presidentes dos dois países, Xi Jinping e Vladimir Putin, na semana que vem em Moscou.

Kiev, por outro lado, tem se apoiado no envio de armas e equipamentos militares por países do Ocidente, com os tanques alemães Leopard 2, para conseguir expulsar as tropas russas, que controlam atualmente cerca de 20% do território ucraniano, no leste do país.

(Da Redação com G1 – Foto: Mikhail Metzel/Sputnik via AP)