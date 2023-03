Feminicídio: MULHER É AGREDIDA E MANTIDA EM CÁRCERE PRIVADO POR HOMEM

Um homem, sem a idade revelada, foi preso em Arniqueiras, na noite desse sábado (18/3), por agredir a mulher e mantê-la em cárcere privado. Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 37) foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para verificar a situação.

A mulher apresentava ferimentos na mão e na cabeça. A PMDF apreendeu um facão e uma barra de ferro, possíveis objetos usados no crime.

Após chamarem por diversas vezes, os PMs ouviram um grito de socorro e conseguiram pular o portão da casa. Dentro, encontraram o acusado, que confessou as agressões contra a vítima. Na residência, a mulher, mantida em cárcere privado, relatou que sofria agressões constantes, além de ameaças de morte por parte do acusado.

Chegando ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou atendimento à vítima.Populares informaram aos policiais que o agressor vestia uma camisa do Brasil e teria se escondido na residência.

Em seguida, os policiais conduziram o agressor e a vítima à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para registro da ocorrência. A mulher foi então encaminhada pelo CBMDF para atendimento no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O acusado foi preso em flagrante, com base na Leia Maria da Penha, por ter descumprido medida protetiva. A pena varia de três meses a dois anos.