Investimento: TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ DO IGUAÇU RECEBE REFORÇO DE 12 ÔNIBUS ZERO KM

A partir de segunda-feira (20), 12 novos ônibus zero quilômetros começam a rodar em Foz do Iguaçu, incrementando a frota do transporte coletivo na cidade. Os veículos foram adquiridos pela Viação Santa Clara, responsável pela operação do transporte, a pedido da Prefeitura Municipal e do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, para garantir mais conforto e eficiência aos usuários.

Os ônibus novos têm capacidade para 90 passageiros e são equipados com câmeras de segurança, ar condicionado, wi-fi e entradas USB para recarga de celulares, além de serem totalmente acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Com o incremento dos 12 ônibus, são ao todo 15 veículos zero km adicionados recentemente ao sistema. A frota atual do transporte coletivo em Foz é de 110 veículos, sendo cinco ônibus articulados com capacidade para até 160 pessoas.

A operação dos novos ônibus faz parte do novo contrato de operação do transporte coletivo, iniciado na semana passada, que teve a Viação Santa Clara como vencedora do processo licitatório, com duração de dois anos. O novo contrato vai possibilitar o aumento da quilometragem rodada nos ônibus, atualmente em 500 mil km/mês, podendo chegar a 700 mil km/mês.

“Nosso objetivo é garantir um serviço de cada vez mais qualidade aos iguaçuenses, aumentando o conforto e eficiência do transporte para que tenham tranquilidade em suas rotinas”, destacou o prefeito Chico Brasileiro.

“Investir em conforto e tecnologia nos ônibus é um incentivo ao uso do transporte coletivo pela população e pelos turistas. Aumentando a demanda, daremos mais sustentabilidade ao sistema, possibilitando a ampliação de linhas e rotas”, ressaltou o secretário extraordinário do Transporte Coletivo Urbano, Fernando Maraninchi.

De acordo com o diretor superintendente do Foztrans, Robson Lima Souza, os novos ônibus irão substituir veículos mais antigos nas linhas em que há maior demanda de passageiros, reduzindo a idade média da frota.

“Estamos constantemente monitorando a operação do transporte coletivo, com um setor específico para isso, e implementando melhorias naquelas linhas em que há maior demanda ou existe necessidade de alguma adequação na rota”, disse Robson.

Os usuários que tiverem solicitações de melhorias devem fazer o registro pela Central 156 – site ou aplicativo eOuve ou pelo telefone 156, onde podem acompanhar o andamento do pedido.