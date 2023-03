Tragédia: DELEGADO DE MARINGÁ É MORTO A TIROS EM PARQUE DE FOZ DO IGUAÇU

O delegado Vanderson Gurgel Batista, 37 anos, responsável pela Delegacia da Mulher de Maringá, foi morto a tiros na tarde deste domingo, 19, na cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Delegado da Polícia Civil do Paraná desde julho de 2022, Vanderson assumiu a chefia da delegacia da mulher há cerca de três meses.

Segundo informações do portal CGN, Vanderson foi encontrado ferido em um banheiro do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e um médico de área prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. No entanto, o delegado já chegou inconsciente e com um disparo no crânio.

O delegado não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu, onde passa por exames e, posteriormente, será liberado para os atos fúnebres.

A morte do delegado chocou a população. Nas redes sociais, o deputado estadual Soldado Adriano José lamentou o falecimento do delegado.

“O Dr. Vanderson foi um exemplo de profissional; como Delegado de Polícia sendo um dos mais bem colocados no seu concurso, pela sua conduta à frente da Delegacia da Mulher e também por toda a sua experiência curricular de Policial Militar no Ceará, no serviço operacional, iniciando como praça e posteriormente como oficial”, comentou o deputado.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná ainda não emitiu comunicado sobre o caso.