Decisão: DEFESA DE BOLSONARO DIZ ESTAR PRONTA PARA ENTREGA DE ARMAS

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou na 2ª feira (20.mar.2023) um ofício ao TCU (Tribunal de Contas da União) dizendo estar em “total condição” de entregar as armas de fogo trazidas do Oriente Médio e as joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita.

No ofício, o advogado de Bolsonaro, Paulo Bueno, cobra a Corte de contas por um local adequado para entregar os itens. O advogado afirma que o TCU informou como destino dos itens a Secretaria Geral da Presidência, mas não especificou o endereço onde deveria ser feita a entrega. Eis a íntegra do ofício (11 MB).

A peça reforçou mais de uma vez que a entrega dos bens foi proposta por iniciativa do próprio Bolsonaro. Bueno diz ainda que, por conta da natureza dos bens, sua circulação deve ser feita com “cautela e cuidado redobrado” e visando a evitar “trânsito desnecessário”.

O advogado pediu também para que, quando o local de entrega for definido, fosse determinado um novo prazo para a requisição de uma nova GT (Guia de Tráfego Especial).

Além de cobrar um local para a entrega das armas e das joias, Bueno também questiona o TCU sobre a orientação do MP-TCU (Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União) para que as joias sauditas fossem encaminhadas ao departamento especializado de penhor da Caixa Econômica Federal.

O advogado pergunta se, caso a entrega ao banco seja autorizada, ele deve encaminhar à sede em Brasília ou em algum outro Estado brasileiro.

PRESENTES DO ORIENTE MÉDIO

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou, em 3 de março, que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro teria tentado trazer joias ao Brasil sem declarar a Receita Federal. As peças, avaliadas em R$ 16,5 milhões, seriam um presente do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O conjunto era composto por colar, anel, relógio e brincos de diamante com um certificado de autenticidade da Chopard, marca suíça de acessórios de luxo.

As peças foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Estavam na mochila de um assessor do então ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia), que integrou a comitiva do governo federal no Oriente Médio, em outubro de 2021.

A legislação determina que bens que ultrapassem o valor de US$ 1.000 sejam declarados. No caso, Bolsonaro teria que pagar imposto de importação equivalente a 50% do valor do produto e multa com valor igual a 25% ao total do item apreendido –um total de R$ 12 milhões.

Para entrar no país sem pagar o imposto, era necessário dizer que era um presente oficial para a primeira-dama e o presidente da República. Dessa forma, as joias seriam destinadas ao patrimônio da União.

Segundo a reportagem, o ex-chefe do Executivo tentou recuperar as joias outras 8 vezes, utilizando o Itamaraty e funcionários do Ministério de Minas e Energia e até da Marinha, mas não conseguiu.

Bolsonaro negou a ilegalidade das peças e disse estar sendo acusado de um presente que não pediu e nem recebeu. Michelle também disse não ter conhecimento do conjunto.

Depois da publicação da reportagem do jornal O Estado de S.Paulo que revelou o caso, o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Bolsonaro, Fabio Wajngarten, publicou uma série de documentos e afirmou que as joias iriam para o acervo presidencial.

Apesar dos ofícios divulgados por Wajngarten, a Receita Federal disse em 4 de março que o governo Bolsonaro não havia seguido os procedimentos necessários para incorporar as peças ao acervo da União.

Em 7 de março, a PF (Polícia Federal) teve acesso a documento que mostra o 2º pacote de joias vindos da Arábia Saudita listado como acervo privado do ex-presidente. O novo documento contraria a versão de Bolsonaro, que alegou que as joias doadas pelo governo saudita seriam encaminhadas para o acervo da União.

Além das joias, durante seu governo, Bolsonaro também recebeu outros itens de valor, como um fuzil e uma pistola que ganhou em visita aos Emirados Árabes Unidos. O fuzil, de calibre 5,56 mm, e a pistola, de 9 mm, teriam sido um presente de um príncipe de uma família real dos Emirados Árabes. A informação foi divulgada pelo portal de notícias Metrópoles.

Na 4ª feira passada (15.mar), o TCU havia determinado um prazo de 5 dias para que Bolsonaro devolvesse os itens.