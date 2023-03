Evento: REPRESENTANTES DO SETOR HOTELEIRO DE TODO O BRASIL IRÃO SE REUNIR EM FOZ DO IGUAÇU

Entre os dias 27 a 29 de março, Foz do Iguaçu irá receber empresários do setor hoteleiro de todo o Brasil para a Reunião do Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral Extraordinária da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional). O encontro será no Instituto de Hotelaria, Gastronomia e Turismo.

O encontro na cidade será a primeira das cinco reuniões anuais do grupo e uma das maiores edições do evento já realizadas pela entidade. Ao sediar o encontro, Foz do Iguaçu torna-se uma das fortes concorrentes a realizar o Congresso Nacional de Hotéis – Conotel 2024.

A programação inclui entre as atividades sociais, um fam tour para conhecer os principais atrativos turísticos e atrações da cidade a fim de entender a relação entre os setores públicos e privados que transformaram Foz do Iguaçu em um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Importância nacional



Foz do Iguaçu foi a cidade escolhida para receber o encontro na região Sul por conta da representatividade que exerce no turismo do Paraná. Ao longo do ano, a ABIH Nacional realizará outras quatro reuniões nas demais regiões do Brasil.

Já confirmaram presença os diretores da ABIH Nacional e os presidentes de: São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Tocantins, Pará e Amapá.

“Isso mostra a importância da hotelaria para o mercado turístico, independentemente da região. A união de todos é o que irá promover o sucesso do setor em todo o Brasil”, afirmou Manoel Linhares, presidente da ABIH Nacional.

“Foz está, mais uma vez, na vanguarda nacional para comportar os mais variados eventos. A rede hoteleira da cidade é um dos principais símbolos do nosso turismo, com diversos meios de hospedagem preparados durante todo o ano para receber os mais diversos estilos de viajantes. Com toda a certeza, temos muito a ganhar com esse encontro”, disse o secretário interino de Turismo e Projetos Estratégicos, Lourenço Kuerten.