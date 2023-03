Sucesso: OPERAÇÃO INTEGRADA RESULTA NA PRISÃO DE 17 PESSOAS E OITO ARMAS DE FOGO APREENDIDAS

A Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Penal, deflagrou, entre os dias 16 e 17 de março, a Operação Todos Por Um, com o objetivo de coibir crimes como roubo e tráfico de drogas na região. Durante a ação, 17 pessoas foram presas, entre flagrante e mandados judiciais, e oito armas de fogo foram apreendidas.

A operação teve como objetivo realizar ações preventivas e repressivas por meio de patrulhamento tático, bloqueios táticos, saturações de áreas, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social, fiscalizações de veículos e pessoas que circulam nas principais vias públicas e áreas de maior circulação de pessoas, tais como: eixos comerciais, vias expressas, praças, rodovias estaduais e federais.

Durante as ações, 711 pessoas foram abordadas e 397 veículos foram fiscalizados pelos militares estaduais, sendo que um deles foi recuperado por estar com indicativo de furto ou roubo.

Participaram dos cumprimentos de mandados equipes da Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), Pelotão de CHOQUE do 4º Batalhão da Polícia Militar, equipes do 5º Comando Regional de Polícia Militar e do 25º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV).