Capital: MOTORISTA QUE ATROPELOU E MATOU CRIANÇA DE 3 ANOS É CONDENADO

O motorista que atropelou e matou uma criança de três anos, no Sitio Cercado, em Curitiba, foi condenado a nove anos de prisão. O julgamento de Bruno Alisson Batista Ventura aconteceu nesta quarta-feira (22) no Tribunal do Juri.

O crime aconteceu em outubro de 2019. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), o condutor dirigia o veículo alcoolizado, na contramão e em alta velocidade. Ele também estava sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no momento do atropelamento.

Câmeras de segurança flagraram o atropelamento e foram determinantes para a condenação, além do depoimento de testemunhas e familiares da criança.

Marcelo Henrique Marques Jardim chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha apenas três anos.

O réu foi condenado por homicídio com dolo eventual. Bruno Alisson Batista Ventura já estava preso em regime fechado, e pode recorrer da decisão.