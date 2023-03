Homenagem: CIDADE GANHA ILUMINAÇÃO ESPECIAL PELO DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A NEUROMIELITE ÓPTICA

Por isso, a Crônicos do Dia a Dia (CDD) realiza por mais um ano o movimento Março Verde, com foco em conscientizar a sociedade sobre a doença, seus sintomas e a realidade com a condição. Uma das ações da campanha acontecerá no próprio dia 27, a partir das 19h15, quando três importantes locais em Foz do Iguaçu, no Paraná, serão iluminados de verde – o Marco das Três Fronteiras, a Roda Gigante e a Usina Binacional de Itaipu. Por meio da visibilidade da ativação, é possível atrair uma considerável quantidade de pessoas para apoiar a causa e a luta das pessoas com NMO.

Com o mote #EsperançaNMO, a iniciativa aposta em 2023 como o ano da esperança! Vive-se momentos decisivos na construção de um legado para todas as pessoas que convivem com NMO no Brasil, por meio de novas perspectivas de tratamentos, que são fundamentais para a qualidade de vida e um bom prognóstico com a patologia. A perspectiva é que a mobilização auxilie ainda mais na visibilidade e engajamento da sociedade civil com a causa.