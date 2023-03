Ação: PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU REALIZA MOBILIZAÇÃO PARA COMBATE À DENGUE NA REGIÃO LESTE DA CIDADE.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu promove nesta sexta-feira (24) mais uma mobilização para o combate à dengue no município, envolvendo todas as secretarias e autarquias.

A ação será na região Leste da cidade, com início às 8h. Serão feitas orientações aos moradores e a retirada de resíduos, com apoio das equipes e maquinários das secretarias de Meio Ambiente e Obras.

O ponto de encontro será na Associação de Moradores do Portal da Foz, na Rua Papagaio, nº 467.