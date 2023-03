Cultura Verde: PREFEITURA DE FOZ E INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT) PLANTAM MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS EM ÁREA DE NASCENTE

O Instituto Água e Terra (IAT) e a Prefeitura de Foz do Iguaçu realizaram nesta quinta-feira (23) o plantio de mudas de árvores nativas em uma área verde próxima à Escola Municipal Gabriela Mistral, no Jardim Lancaster. A ação integrou a campanha para o Dia Mundial da Água.

O espaço fica localizado ao lado da nascente Sanga Santa Rosa, local escolhido estrategicamente para promover o adensamento da vegetação e acelerar recuperação da mata ciliar e reforço do ecossistema.

O IAT doou 180 mudas de ingá, guabiroba, angico e outras espécies que irão se desenvolver facilmente na região. Para o plantio, foram convidados os servidores e estagiários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além das equipes do IAT.

“Estamos empenhando todos os nossos esforços neste trabalho tão importante, que é aumentar a cobertura vegetal em nossa região. Nossos técnicos estão diariamente cumprindo essa missão, porém, em datas como essas conseguimos também envolver o restante da população, uma vez que eles são essenciais”, disse o chefe do Escritório Regional de Foz do Iguaçu do Instituto Água e Terra, Carlos Antonio Pittom.

Vegetação em áreas urbanas

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura de Foz trabalha para promover o plantio de árvores e recuperação das áreas verdes em diversas regiões urbanas de Foz do Iguaçu.

Antes do plantio desta quinta-feira, as equipes de limpeza pública removeram os resíduos descartados irregularmente próximos a nascente e retiraram o mato alto, também em ações de combate à proliferação da dengue e outras arboviroses.

“A diversidade das matas e vegetação são essenciais para esse mundo sustentável pelo qual estamos trabalhando. As regiões de nascentes precisam de uma atenção ainda maior para que, em uma escala maior, os rios também sejam cuidados e preservados. A nossa biodiversidade depende dessas ações”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Angela Meira.

Dia Mundial da Água

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e da Educação, realizará até o dia 14 de abril, a campanha para o Dia Mundial da Água, promovida em parceria com a Itaipu Binacional, Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e demais municípios da região.

A campanha tem como base a proposta da Organização das Nações Unidas (ONU), com a temática “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo”.

Entre os objetivos está levar a sensibilização sobre o tema às instituições, empresas, organizações comunitárias para que façam campanhas tratando sobre a crise hídrica e como as ações humanas podem interferir para agravar a situação. A participação na ação de plantio desta quinta-feira (23) passa a integrar a campanha.