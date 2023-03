Governadoria: DARCI PIANA APRESENTA O PARANÁ AO EMBAIXADOR DA BÉLGICA NO BRASIL

O vice-governador Darci Piana recepcionou nesta quinta-feira (23) o embaixador da Bélgica no Brasil, Peter Claes. O cônsul-geral da Bélgica em São Paulo, Matthieu Branders, e o cônsul honorário da Bélgica em Curitiba, João Casillo, acompanharam a visita.

A reunião teve como objetivo fortalecer as relações do país europeu com o Paraná e trocar informações sobre temas culturais, econômicos e ambientais.

Piana fez um relato do momento econômico do Paraná, com expectativa de safra recorde de soja neste ano e o bom momento de algumas cadeias produtivas, como a de proteína animal, na qual o Paraná alcançou o maior patamar da produção de aves da sua história.

Também citou investimentos públicos em andamento, principalmente no modal rodoviário, a Nova Ferroeste e a qualidade do Porto de Paranaguá, o mais eficiente do País.

Ele também apresentou os resultados da missão do governador Ratinho Junior à Coreia do Sul e Japão no começo do mês, justamente para ampliar as exportações para a Ásia. A viagem também resultou em um anúncio de R$ 1 bilhão de uma indústria de pneus em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

“Vivemos um grande momento econômico, buscando ampliar as exportações e atraindo empresas e empregos. O Paraná é o estado que mais tem universidades estaduais e todas trabalham em conjunto com os empresários em diferentes áreas de pesquisa, principalmente em relação ao meio ambiente e sustentabilidade. Temos um grande futuro pela frente”, disse Piana.

Ele ainda destacou a conquista da rede estadual de ensino no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com o melhor ensino médio do Brasil, e citou o projeto de intercâmbio Ganhando o Mundo, no qual alunos (e em breve professores) paranaenses passam temporadas no Exterior. Essa parceria bem sucedida já acontece, na Europa, com França e Inglaterra.

“A Bélgica é uma nação amiga e estamos prontos para construir novos diálogos e aumentar as relações já existentes, na busca do crescimento econômico e social de ambos”, disse Piana.

Peter Claes ressaltou que um estado moderno é aquele que pensa em sustentabilidade e investe em várias áreas. “Queremos aumentar o intercâmbio com o Brasil porque temos muitos projetos que podem crescer com apoio mútuo”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram da audiência o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; e a embaixadora Ligia Scherer, do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Paraná (EREPAR).