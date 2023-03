Prestígio: PCPR REALIZA HOMENAGEM À DELEGADO ENCONTRADO MORTO EM FOZ DO IGUAÇU

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai realizar uma homenagem ao Delegado de Maringá, Vanderson Gurgel, de 38 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça dentro do banheiro do Parque Nacional do Iguaçu, no último domingo (19).

O Ato Ecumênico e homenagem póstuma será realizado nesta quinta-feira (23), na Escola Superior de Polícia Civil, em Curitiba, a partir das 20h.

O corpo do delegado foi sepultado em Fortaleza, sua cidade natal. A vítima foi encaminhada de avião para retornar a capital cearense por volta das 18h da última segunda-feira (20) em uma aeronave cedida pela Polícia Civil. Batista estava junto com a família em um passeio pelo parque, quando foi ao banheiro. As investigações apontam, pela posição da arma e pelo ferimento de entrada no crânio do policial, que o tiro foi acidental.