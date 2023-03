Veja: SENAC ABRE 60 VAGAS PARA CURSOS GRATUITOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) de Foz do Iguaçu abriu matrículas para preencher 60 vagas em cursos gratuitos de profissionalização para Cabeleireiro Assistente, Cuidador de Idoso e Práticas de Trabalho de Manicure e Pedicure. As áreas específicas das capacitações foram definidas segundo a demanda de oferta de vagas na Agência do Trabalhador, em parceria com a Prefeitura Municipal.

“A Agência do Trabalhador tem mantido uma média excelente de oportunidades de emprego com carteira assinada, reflexo da melhora da economia de Foz do Iguaçu”, destacou o prefeito Chico Brasileiro. Que completou: “Muitas destas vagas deixam de ser preenchidas por falta de candidatos com as devidas capacitações profissionais, por isto a importância destes cursos gratuitos em parceria com o Senac”.

Cada turma terá até 20 alunos que irão passar por aulas teóricas e práticas de capacitação em diferentes períodos do início e tempo de duração do treinamento, lembra o diretor da Agência, Luciano Castilha. As aulas serão ministradas sempre das 14h às 18h na sede do Senac de Foz do Iguaçu, localizada na Rua João Rouver, 160, Centro.

Programação

O primeiro curso da grade terá início dia 8 de maio, com duração de 72 horas. O treinamento é para pessoas com 16 anos ou mais, que cursaram o 6º do Ensino Fundamental ou profissionais da área de beleza (manicure e pedicure). As inscrições prosseguem até o dia 10 de maio no link https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300052.

A capacitação para Cabeleireiro Assistente, com duração de 230 horas, está prevista para iniciar da 15 de maio e inclui técnicas para procedimentos como embelezamento e cuidados nos cabelos. Este profissional é responsável pela organização do ambiente de trabalho, procedimentos de higienização, hidratação e penteados. Os candidatos precisam ter 16 anos ou mais e cursado o 5º ano do Ensino Fundamental. As inscrições vão até 17 de maio pelo link https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300050.

O curso para formação de Cuidador de Idoso, com 160 horas de duração, está previsto para iniciar dia 25 de maio, com opção de fazer presencial ou remotamente (pela internet). Os candidatos precisam ter 18 anos ou mais e ter cursado o Ensino Fundamental completo. As inscrições vão até 24 de maio, no link https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300051. Mais informações sobre os cursos pelo telefone 0800 643 6 346.

Vagas abertas

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu tem abertas, nesta sexta-feira (24), mais de 240 vagas para atuação profissional com carteira assinada em 53 diferentes funções. Entre as oportunidades para contratação estão vendedores internos e externos, trabalhador rural (chacreiro), vendedor de comércio e consórcio, operador de e-Comerce (exclusiva para PCD), operador de caixa, motorista de ônibus urbano, entre outras.

O atendimento na Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu é gratuito de segunda a sexta-feira das 07h30 às 13h30. Necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência, e documento com foto. A vagas sofrem alterações constantes e a recomendação é ligar antes no (45) 3545-5450, conclui Luciano Castilha.

Abaixo a lista das vagas disponíveis:

– AÇOUGUEIRO – Masculino com experiência na função;

– AÇOUGUEIRO – Com experiência na função e possuir disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. Possuir documentos, inclusive dispensa militar para homens. Estrangeiros somente com RN, não é aceito protocolo;

– ANALISTA ADMINISTRATIVO – Que esteja cursando graduação em administração, contábeis ou afins, e com CNH B – para elaboração e controle de contratos de prestação de serviços;

– ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS – Possuir disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. Possuir documentos, inclusive dispensa militar para homens. Estrangeiros somente com RN, não é aceito protocolo;

– ATENDENTE BALCONISTA EM RESTAURANTE – Feminino com experiência na função e disponibilidade para trabalhar próximo à Av. República Argentina;

– ATENDENTE BALCONISTA – Possuir experiência de no mínimo 06 meses comprovada na função ou em outra similar, disponibilidade para trabalhar das 14:00 às 23:00 e ensino médio completo;

– ATENDENTE DE BALCÃO DE CAFÉ – Com experiência na função, ensino médio completo, e disponibilidade para trabalhar na Av. das Cataratas em hotel;

– ATENDENTE DE CAFETERIA – VAGA EXCLUSIVA PCD ** – Com ensino médio completo ou cursando;

– AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Feminino com experiência na função, ensino médio completo e CNH B;

– AUXILIAR DE COZINHA – Com ensino médio completo – Para atendimento / manipulação de alimentos;

– AUXILIAR DE COZINHA – Com experiência na função, ensino médio completo, e disponibilidade de horários – Para trabalhar em hotel;

– AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (DEPARTAMENTO PESSOAL) – Feminino, com experiência na função, ensino médio completo (desejável superior cursando com completo) e CNH B;

– AUXILIAR DE FATURAMENTO – Feminino, que esteja cursando administração ou ciências contábeis;

– AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Para o frigorífico LAR em Matelândia. Possuir de 20 a 50 anos.*Ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente;

– AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Possuir ensino fundamental completo. Para trabalhar em Medianeira, no turno das 15:45 às 01:00;

– AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Masculino com experiência na função, e ensino médio completo – Para trabalhar em hotel;

– AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – Feminino com curso de técnico em saúde bucal, ou auxiliar em saúde bucal;

– CAMAREIRA DE HOTEL – Feminino com experiência na função, e disponibilidade para trabalhar na Av. das Cataratas em hotel;

– CARTAZEIRO – Com experiência na função e ensino médio completo;

– CHURRASQUEIRO – Masculino, com experiência na função e ensino médio completo;

– CONSULTORA DE VENDAS – Feminino com experiência na função e ensino médio completo – Para trabalhar no Shopping Catuaí;

– ELETRICISTA DE ÔNIBUS – Masculino com experiência na função e ensino médio completo;

– EMPACOTADOR(A) – VAGA EXCLUSIVA PCD ** – Possuir ensino fundamental completo ou cursando;

– EMPREGADA DOMÉSTICA – Feminino com perfil maduro e Referência. Lavar, passar, cozinhar, limpar, e deve gostar muito de animais. Indispensável residir na região da Vila Yolanda;

– EMPREGADA DOMÉSTICA – Feminino com experiência na função – Para servicos gerais da casa, lavar, passar, cozinhar;

– ENCANADOR – Masculino com experiência na função;

– GARÇONETE – Feminino com experiência na função e ensino médio completo – Para trabalhar no café da manhã em hotel;

– GERENTE DE RESTAURANTE – Possuir experiência em liderança e ensino médio completo;

– GESSEIRO – Masculino com experiência na função;

– MEC NICO DE AUTO EM GERAL – Masculino com experiência na função e CNH B;

– MEC NICO DE ÔNIBUS – Masculino com experiência em mecânica de ônibus e CNH D;

– MONTADOR INSTALADOR DE ESQUADRIAS DE PVC E ALUMÍNIO – Masculino com ensino médio completo e CNH B;

– MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO (HORISTA) – Possuir experiência como motorista de ônibus, ter EAR e o curso de transporte de passageiros válido;

– OPERADOR DE CAIXA – Com disponibilidade para trabalhar no período da noite/madrugada;

– OPERADOR DE CAIXA – VAGA EXCLUSIVA PCD ** – Possuir ensino médio completo ou cursando;

– OPERADOR DE CAIXA – Possuir ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. Possuir documentos, inclusive dispensa militar para homens. Estrangeiros somente com RN, não é aceito protocolo;

– OPERADOR DE E-COMMERCE – * VAGA EXCLUSIVA PCD * – Com ensino médio completo ou cursando – Para desenvolver serviços operacionais separando mercadorias nas gôndolas e prateleiras de loja, faz registro e emissão de notas e despacha para os clientes em casa;

– PEDREIRO – Masculino, com experiência na função;

– REPOSITOR EM SUPERMERCADO – Possuir disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. Possuir documentos, inclusive dispensa militar para homens. Estrangeiros somente com RN! não é aceito protocolo;

– SERVENTE DE LIMPEZA – VAGA TEMPORÁRIA – Feminino, com experiência na função e disponibilidade para trabalhar no Parque Presidente;

– TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Possuir experiência na função e ensino médio completo;

– TRABALHADOR RURAL / CHACAREIRO – Masculino com perfil jovial e experiência na função – Para residir no local (Rua da Cosmoética) – Para roçadas, podas, conservação de propriedade, recuperação de cercas, cuidado com animais – Saber operar roçadeira e motosserra;

– VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA – Com ensino médio completo e experiência em vendas ou atendimento ao público – Para trabalhar em loja do Shopping Catuaí;

– VENDEDOR DE CONSÓRCIO – Vendedor externo, com veículo próprio (carro ou moto), e ensino médio completo;

– VENDEDOR INTERNO – Masculino com ensino médio completo;

– VENDEDOR INTERNO – Feminino com experiência na função e ensino médio completo;

– VENDEDOR INTERNO – Feminino com experiência na função e ensino médio completo – Para venda de roupas e calçados, presencial e via Whatsapp;

– VENDEDOR INTERNO – Feminino com ensino médio completo – Para vendas de materiais de construção, orçamentos, atendimento ao cliente;

– VENDEDOR PRACISTA – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo e CNH A ou B. Para realizar vendas para lojistas no atacado;

– VENDEDOR PRACISTA – Com carro próprio e CNH B – Para venda de produtos de limpeza e higiene pessoal para outras empresas, captar novos clientes

– VIDRACEIRO – Possuir ampla experiência comprovada na função e CNH A ou B.