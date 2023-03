Demora: PISO DA ENFERMAGEM AINDA NÃO VALE E DEPENDE DE DECISÃO DO STF

O piso nacional da enfermagem ainda não entrou em vigor. Está pendente de decisão no STF (Supremo Tribunal Federal) desde 4 de setembro de 2022, quando foi suspenso pelo ministro Roberto Barroso, relator do caso, em decisão referendada pelos ministros em plenário virtual naquele mês.

O plenário do STF sustentou a decisão de Barroso, por maioria. A implantação do que determina a legislação segue suspensa até que alguns pontos sejam esclarecidos por instituições citadas no processo. Em dezembro, após a promulgação da emenda constitucional que direciona recursos de fundos públicos para ajudar a financiar o piso de enfermagem, o relator, ministro Barroso, também solicitou informações à Câmara e ao Senado sobre a tramitação do projeto. Leia a íntegra (134 kB) do despacho.

Agora, o processo depende de nova análise do ministro.