Narcotráfico: MULHER TENTA FUGIR DA PRF NO PARANÁ, MAS É PRESA COM MACONHA

Uma mulher de 22 anos foi presa após tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Cascavel/PR, nesta madrugada (27).

Os PRFs faziam fiscalização na BR-277 quando deram ordem de parada a um automóvel, que não parou. O veículo foi seguido e continuou fugindo em alta velocidade, fazendo manobras irregulares, colocando em risco quem circulava pela rodovia. Após cerca de cinco quilômetros de perseguição, os policiais conseguiram interceptar o carro.

A motorista, natural de São José/SC, levava fardos de maconha no porta-malas do veículo, que pertence a uma locadora. Ela pegou a droga em Foz do Iguaçu e levaria para Florianópolis, no total 87 quilos. A mulher foi encaminhada à Polícia Civil.

Veja o vídeo desta prisão aqui.

Outras duas grandes apreensões de drogas foram realizadas pela PRF no Paraná, uma em Guarapuava e outra na região de Campo Mourão.