Perigo: COREIA DO NORTE DISPARA MÍSSIL BALÍSTICO

A Coreia do Norte disparou pelo menos um míssil balístico na madrugada dessa segunda-feira (27), o mais recente em sua onda de testes de armas nas últimas semanas, disseram os militares sul-coreanos.

“A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado” no Mar do Japão, disse o Estado-Maior Conjunto em Seul.

O lançamento ocorreu dias depois que Seul e Washington concluíram seus maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos na quinta-feira (23).

Pyongyang vê esses exercícios como ensaios para uma invasão e, na sexta-feira (24), declarou os recentes exercícios, apelidados de Freedom Shield, treinando para “ocupar” a Coreia do Norte.

Pyongyang conduziu seus próprios exercícios militares, incluindo o segundo lançamento de um míssil balístico intercontinental do ano e o teste de um drone subaquático de ataque nuclear.

Após um ano recorde de testes de armas e crescentes ameaças nucleares de Pyongyang em 2022, Seul e Washington intensificaram sua cooperação em segurança.

A Coreia do Norte se declarou uma potência nuclear “irreversível” no ano passado e o líder Kim Jong Un recentemente pediu um aumento “exponencial” na produção de armas, incluindo armas nucleares táticas.