Sucesso: PF PRENDE DUPLA QUE APLICAVA GOLPES EM CAIXAS ELETRÔNICOS NA CAPITAL

A Polícia Federal (PF) prendeu dois suspeitos que aplicarem golpes em caixas eletrônicos em agências da Caixa Econômica Federal, em Curitiba e Região Metropolitana. As prisões em flagrante ocorreram neste domingo (26).

Conforme a PF, a dupla inseria um dispositivo que fazia o cartão da vítima ficar preso no caixa eletrônico de agências bancárias.

Quando um cartão era inserido no caixa eletrônico e ficava retido no equipamento, o cliente era induzido a ligar para um telefone falso que constava em um adesivo colado no próprio terminal pelos golpistas.

Ainda segundo a PF, do outro lado da linha um falso funcionário da Caixa fingia realizar um atendimento, com objetivo de recuperar o cartão preso.

A polícia identificou os suspeitos e, no momento em que uma vítima estava em chamada com a falsa central telefônica da Caixa, realizou a prisão de ambos.

No momento da prisão um dos suspeitos já se encontrava com o cartão da vítima tentando efetuar um saque, em um caixa 24 horas dentro de um mercado próximo à agência da Caixa.

A dupla foi indiciada pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, cujas penas podem chegar a oito anos de reclusão.