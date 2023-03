Veja: NÍVEL DO RIO PARANÁ VAI BAIXAR NOS PRÓXIMOS DIAS NA REGIÃO DE FOZ

O nível do Rio Paraná deve baixar ao longo dos próximos dias na região da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu. A expectativa é que a redução seja de até cinco metros e meio – de 109,5 para 104 metros acima do nível do mar, entre os dias 24 de março e 1º de abril. O descenso será gradativo e feito em conformidade com o Acordo Tripartite entre Brasil, Paraguai e Argentina.

O motivo é a redução da afluência ao reservatório da Itaipu, que opera a fio d’água e possui capacidade restrita de armazenamento. Depois de um início de março chuvoso, recentemente a precipitação tem sido mais irregular e menos intensa. Com isso, a vazão das hidrelétricas de Porto Primavera e Rosana, a montante da usina binacional, e dos níveis dos rios Ivaí e Piquiri, da bacia incremental de Itaipu, entraram decréscimo ou se mantiveram mais estáveis.

Nesta sexta-feira, chegava ao reservatório em torno de 18 milhões e 600 mil litros de água por segundo (18.600 m3/s). A previsão é que o mês de abril inicie com uma afluência à Itaipu de 12 milhões de litros de água por segundo (12 mil m3/s).

A Diretoria Técnica da Itaipu atuou de forma coordenada para minimizar os efeitos da cheia ao longo do mês de março, reservando o máximo possível no reservatório. A Assessoria de Responsabilidade Social da margem direita de Itaipu prestou assistência aos moradores do Bairro San Rafael, no Paraguai. Nenhuma casa chegou a ser atingida, mas as famílias foram transferidas para abrigos seguros de forma preventiva.

Vertedouro

O vertedouro da Itaipu seguirá aberto pelos próximos dez dias, por meio da uma calha (esquerda). O escoamento, que começou em 14 de janeiro, completou 70 dias seguidos nesta sexta-feira (24). Às 17h30, eram vertidos quase 7 milhões de litros de água por segundo (6.825 m3/s). A última abertura por prazo tão longo havia sido entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, quando as calhas escoaram por 78 dias ininterruptos.