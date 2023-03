Governo: APÓS REUNIÃO COM LULA, PACHECO CRITICA TAXA DE JUROS

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou a alta da taxa de juros depois de reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração aumenta a pressão política sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Indicações para o Banco Central precisam passar pelo Senado. A Casa também precisa aprovar eventual exoneração de integrantes da autoridade monetária em caso de “desempenho insuficiente”.

“Houve o reconhecimento mútuo de que a taxa de juros no Brasil está muito alta e afirmei ao presidente a importância de encontrarmos caminhos sustentáveis para a redução da taxa o mais rápido possível”, disse Pacheco em nota.

O presidente do Senado se reuniu com Lula no Palácio da Alvorada nesta 3ª feira (28.mar.2023). A conversa durou cerca de 2h30. Também participaram o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede), e no Senado, Jaques Wagner (PT).

Lula tem sido instado a mediar uma disputa de poder entre o Senado e a Câmara. Os senadores querem a volta das comissões mistas (colegiados com deputados e senadores) para analisar medidas provisórias. A Câmara quer manter o rito estipulado na pandemia: sem esses colegiados, com votação diretamente no plenário.

“Tratamos da tramitação das medidas provisórias e disse ao presidente que estamos trabalhando no encaminhamento da busca de um consenso”, disse o senador.

Pacheco também disse que dará celeridade à tramitação da nova regra fiscal que o governo vai propor para substituir o teto de gastos públicos.

“Outro ponto da conversa foi em relação à regulação das redes sociais e de plataformas da internet, tema que será discutido pelo Congresso e que precisará do apoio do governo”, disse o presidente do Senado.

Lula também reiterou o convite para Pacheco participar da viagem à China. A visita ao país asiático seria nessa semana, mas foi adiada porque o presidente teve uma pneumonia. Os governos brasileiro e chinês buscam uma nova data.

Leia a íntegra da nota de Pacheco:

“Com relação ao encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrido nesta terça-feira (28), no Palácio da Alvorada, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, destaca:

“Reuni-me, nesta terça-feira, por mais de duas horas, com o presidente Lula. Na conversa, tratamos da tramitação das medidas provisórias e disse ao presidente que estamos trabalhando no encaminhamento da busca de um consenso. Também ressaltei ao presidente Lula que daremos celeridade devida ao arcabouço fiscal. Dentro disso, houve o reconhecimento mútuo de que a taxa de juros no Brasil está muito alta e afirmei ao presidente a importância de encontrarmos caminhos sustentáveis para a redução da taxa o mais rápido possível. Outro ponto da conversa foi em relação à regulação das redes sociais e de plataformas da internet, tema que será discutido pelo Congresso e que precisará do apoio do governo. Por fim, o presidente Lula renovou o convite para que eu integre a comitiva que irá à China, diante de uma nova perspectiva da visita ao país asiático