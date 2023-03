Missões: FÓRUM INTERNACIONAL DE TURISMO DO IGUASSU AINDA RECEBE TRABALHOS

Para a 17ª edição do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, espera-se centenas de estudantes, professores e pesquisadores de todo o Brasil. O evento, que integra a programação paralela do Festival das Cataratas, acontece em Foz do Iguaçu (PR), de 31 de maio a 2 de junho.

Neste ano, o fórum tem como tema principal “Turismo Cultural e Marketing Criativo”, mas conta com 14 eixos temáticos disponíveis aos participantes.

Confira a seguir os eixos temáticos do Fórum

• Planejamento, Política Pública e Governança de Turismo;

• Turismo e Desenvolvimento Local e Regional;

• História e Cultura no Turismo;

• Turismo e Meio Ambiente;

• Epistemologia, Educação e Formação Profissional no Turismo;

• Inovação e Tecnologia no Turismo;

• Gastronomia;

• Estratégia e Competitividade em Turismo;

• Marketing e Serviços Turísticos;

• Eventos;

• Lazer e Entretenimento;

• Hotelaria e Gestão dos Meios de Hospedagens;

• Turismo e Acessibilidade;

• Turismo e Cidades Inteligentes

A segunda e última chamada para submissão de trabalhos está aberta e segue até o dia 15 de abril. Para mais informações, acesse o site oficial do evento.

Para esta segunda chamada, o resultado dos trabalhos aprovados tem previsão de ser divulgado no dia 10 de maio. O Fórum Internacional de Turismo do Iguassu é realizado pelo Instituto IDESTUR e organizado pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.

Festival das Cataratas: oportunidade única para apresentar a sua marca

O Festival das Cataratas, no ano que chega à maioridade com a sua 18ª edição, está abrindo novas oportunidades para as empresas e instituições interessadas em apresentar a sua marca no evento. Em 2023, o Festival ocorre nos dias 31 de maio e 1º e 2 de junho, em Foz do Iguaçu (PR).

Para esta edição, os participantes da tradicional Feira de Turismo e Negócios terão à sua disposição seis opções de espaços para locação: os tradicionais estandes de 9, 12, 15 e 16 metros quadrados. Além das alternativas de 9 e 10 metros quadrados na configuração “lounge”. Também, é possível definir as montagens entre básica e plus.