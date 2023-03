Segurança: CONTRA A DENGUE, ESTADO LIBERA R$ 9 MILHÕES E CONTRATA 50 LEITOS EXCLUSIVOS

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta terça-feira (28) a contratação de 50 leitos clínicos no Hospital Cataratas de Foz do Iguaçu para pacientes com dengue. A medida decorre do aumento de casos confirmados na região. Os leitos estarão disponíveis, a princípio, pelos próximos três meses.

Além disso, foi formalizada a antecipação do pagamento do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância de Saúde (Provigia) aos municípios da Regional de Foz do Iguaçu, num valor de R$ 9 milhões. Os recursos poderão ser utilizados para ações de combate ao mosquito, como compra de medicamentos e insumos.

“A Secretaria de Saúde monitora constantemente o quadro epidemiológico no Estado e o que observamos é uma condição mais crítica nesta região, sobretudo quando consideramos os casos no Paraguai, país vizinho e que hoje conta com mais de 40 mil casos de chikungunya, transmitida pelo mesmo mosquito”, destacou o secretário César Neves. “Reforçamos a estrutura hospitalar e o Provigia garante novos recursos para ações de prevenção, proteção e promoção da saúde, com foco nas arbovirores”.

Na última semana, a Saúde já havia sinalizado apoio à região durante uma visita do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, a Curitiba. Para o prefeito, a medida representa um apoio valioso para a atual situação no município. “Esta ação em conjunto irá permitir não somente melhores condições de atendimento, mas também um processo humanizado e especializado, o que garante que nenhum paciente fique desassistido”, avaliou.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Raimundo Schunig, destacou o apoio da pasta para a região. “A Defesa Civil está organizando um processo de apoio para a remoção de criadouros de mosquitos na região. A dengue possui uma característica muito específica, que pede unidade da população no cuidado e na conscientização para que seja possível impedir a reprodução do mosquito. A participação de todos é fundamental para vencer esta luta”, pontuou.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta semana, a 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu confirmou neste período sazonal, iniciado em 1º de agosto, 1.725 casos de dengue na região. O Paraná contabiliza 11.102 casos da doença.