Conquista: COMPLEXO DE ATLETISMO DE FOZ DO IGUAÇU ULTRAPASSA 75% DAS OBRAS CONCLUÍDAS

A pista de atletismo do Ginásio Costa Cavalcante está perto de ser finalizada. As equipes estão concluindo a aplicação da camada final de emborrachamento, que dá as cores oficiais ao piso. O próximo passo será a marcação, atendendo aos padrões de competição exigidos pela International Association of Athletics Federations (IAAF), órgão que gere o atletismo a nível mundial.

O trabalho na pista é apenas uma das diversas obras para a construção do novo Complexo de Atletismo de Foz do Iguaçu, que ultrapassou os 75% do serviço executado.

A reforma do local é fruto de um convênio entre Prefeitura e Itaipu Binacional, com investimento de aproximadamente R$ 9 milhões. A Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos foi a responsável pela elaboração dos projetos arquitetônicos, de engenharia e orçamentos.

Vestiários e arquibancadas são outras etapas também em andamento, bem como a reforma das calçadas, escadas de acesso outras obras que transformarão o local em um dos principais complexos do estado.

“O complexo já está cumprindo todas as exigências necessárias para receber grandes competições quando estiver concluído. Será um local para a formação de atletas e divulgação do potencial da cidade como incentivadora do esporte. Esperamos entregá-la em breve, com muita alegria”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.

Estrutura

O padrão internacional que será seguido prevê: construção de uma pista de atletismo oficial duplo raio, três pistas de aquecimento, arquibancadas para 500 pessoas, vestiários, academia e escritório técnico. O complexo terá pista de atletismo de duplo raio, com dimensões oficiais (400m).

Serão seis pistas curvas e oito pistas retas; duas instalações de salto com vara; duas instalações de salto em altura; duas instalações de salto triplo e salto em distância; duas instalações (círculos) para arremesso de peso; duas instalações para lançamento de dardo; um fosso para prova com obstáculos; uma instalação combinada para lançamento de disco e martelo (círculo concêntrico).