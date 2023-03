Economia: PETROBRAS ADMITE POSSÍVEL REVISÃO DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS

A Petrobras admitiu uma possível mudança na política de distribuição de dividendos em documento enviado à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, na 4ª feira (29.mar.2023). Eis a íntegra (27 MB).

Segundo a estatal, as mudanças na composição do seu Conselho de Administração e diretoria podem resultar em “alterações ou no encerramento” da política de dividendos. Diz também que o colegiado pode alterar ou encerrar a política a qualquer momento.

A Petrobras afirma ainda que há a possibilidade de as mudanças na política levarem ao “pagamento de menos ou nenhum dividendo no futuro”.

Em 2022, a estatal pagou R$ 215,8 bilhões em dividendos a acionistas –o maior montante de sua história. A companhia adota uma política de remuneração que estabelece o pagamento de 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e investimentos, caso o endividamento bruto esteja menor que US$ 65 bilhões. No ano passado, a distribuição superou esse piso.

“O pagamento de dividendos acima do mínimo legal e estatutário em períodos anteriores não é garantia de pagamentos futuros e não serve como patamar de referência”, escreveu.

Conhecido como “Formulário 20-F”, o documento é obrigatório para as companhias estrangeiras listadas nos Estados Unidos. Nele, as empresas fornecem informações financeiras e operacionais, além de avaliar os riscos aos quais estão submetidas.

É justamente no segmento “riscos” que a Petrobras avalia a possibilidade de mudanças na política de distribuição de dividendos. Esse tópico não aparece na edição anterior do formulário, de 2022.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é crítico da política de distribuição de dividendos adotada no governo de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A gestão de Lula afirma que a Petrobras deveria direcionar seu fluxo de caixa para investimentos. Como mostrou o Poder360, a estatal foi uma das petroleiras que menos investiram em 2022.

VENDA DE REFINARIAS

No documento, a Petrobras também admite a possibilidade de revisão do termo de cessação de conduta assinado com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em 2019. O acordo obriga a estatal a vender 8 de suas refinarias, o que representa aproximadamente 50% de sua capacidade de refino.

“É possível que nosso Conselho de Administração ou administradores busquem revisar o termo de compromisso junto ao CADE, alterando as obrigações do atual acordo”, escreveu a empresa.

CABO DE GUERRA COM O GOVERNO

A Petrobras fez referência ao pedido do Ministério de Minas e Energia para que a estatal suspenda a venda de ativos por 90 dias. Disse estar avaliando os processos em curso, os termos de compromisso já assumidos e “as consequências de qualquer suspensão ou cancelamento, o que pode ter um impacto significativo sobre nós”.

Na 4ª feira (29.mar), o Conselho de Administração da empresa analisou novamente o pedido do ministério. O colegiado entendeu que a suspensão requer a revisão do plano estratégico da companhia para 2023 e afirmou que estudará a solicitação do governo caso a nova diretoria decida propor a revisão do plano.

“Vale notar que esta revisão não deverá incluir os desinvestimentos já em fase de assinatura e fechamento de contratos, de forma a cumprir plenamente os direitos e as obrigações já assumidas pela Companhia”, escreveu a Petrobras em nota. Segundo a estatal, alguns processos de venda têm datas definidas para os 4 trimestres de 2023.

O Ministério de Minas e Energia enviou, na 4ª feira (29.mar), um ofício à Petrobras solicitando que a nova diretoria da estatal volte a analisar a suspensão da venda de ativos.

O governo havia solicitado a suspensão das vendas, por 90 dias, em 1º de março. Em 17 de março, a Petrobras respondeu que sua diretoria realizou estudos preliminares e não encontrou motivos para a suspensão dos contratos assinados.

Na última semana, o Conselho de Administração elegeu a nova diretoria executiva da estatal, com mandato até 13 de abril de 2025. Por conta da mudança, o governo solicitou nova análise do pedido.

A pasta defende a suspensão dos processos em razão da “reavaliação da Política Energética Nacional atualmente em curso” e da nova composição do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética).