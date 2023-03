Risco: BRASIL É O PAÍS COM MAIS ATAQUES DE RANSOMWARE NA AMÉRICA LATINA

O novo relatório da Palo Alto Networks descobriu que os atores de extorsão e ransomware estão utilizando táticas cada vez mais agressivas para pressionar organizações, e o assédio tem sido usado 20 vezes mais do que em 2021, segundo os casos de resposta a incidentes da Unit 42. Este estudo classifica o Brasil como o país com mais ataques de ransomware na América Latina, com 59 incidentes relatados. O México teve 26, dois a mais do que o ano anterior, representando quase 1% dos ataques no mundo, seguido da Argentina com 23 e da Colômbia com 19.

O principal grupo criminoso de ransomware atuando na América Latina ainda é o LockBit 2.0, que começou em 2019 e atualizou seu programa de ransomware em 2021. O LockBit 2.0 foi responsável por 34 incidentes de ransomware na América Latina, o mesmo número que sua versão renovada LockBit 3.0, totalizando 68 ataques de um total de 180 registrados na região. O grupo também liderou o ranking de ataques de ransomware no México com 11 incidentes.

No México, o estado mais atacado foi sua capital, a Cidade do México, com um total de 8 incidentes, seguido por Nuevo León com 4. Outras entidades com ataques registrados foram Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, entre outras, totalizando 26 ataques no país.