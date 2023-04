Conheça: AS PROTAGONISTAS DA CIÊNCIA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

De norte a sul do país, seja debaixo d’água explorando corais e monitorando peixes-boi no litoral do nordeste, ou na copa de grandes árvores no Pantanal para acessar ninhos de araras-azuis, bem-sucedidos projetos de conservação de espécies no Brasil têm algo em comum: são liderados por mulheres. Muitas vezes invisibilizadas, elas já representam quase metade das mãos que fazem ciência no país e na área da conservação não é diferente.

Foi com isso em mente que a jornalista Paulina Chamorro e o documentarista João Marcos Rosa começaram, em 2019, o projeto multimídia Mulheres na Conservação. “Temos no país mais biodiverso do mundo, mulheres que estão criando pesquisas ou linhas de pesquisas inteiras, e nós não tínhamos um projeto de comunicação que exaltasse a vida e obra dessas mulheres”, afirma Paulina Chamorro em entrevista ao ((o))eco.

Ao longo destes anos, Paulina e João percorreram 12 estados brasileiros para acompanhar as protagonistas reais da preservação ambiental, que aceitaram, mais do que apresentar seus trabalhos, abrir a vida, o coração, a rotina e contar suas histórias. O material produzido já foi publicado em reportagens, podcast e websérie, e agora foi transformado em um documentário de média-metragem de 48 minutos. Segundo Paulina Chamorro, “o filme não é para conhecer a história da anta, é a história de amor de uma pesquisadora que transformou a história da espécie no Brasil. Eu acho que essa foi a linha que nós fomos”.

Mulheres na Conservação é realmente um filme potente. Ouvir essas histórias contadas de “dentro”, com as pesquisadoras em campo, com as botas sujas de barro e os corpos expostos ao sol, chuva e intempéries naturais, causa empatia direta com o público. Em algumas cenas podemos ouvir ao fundo a voz e risada da Paulina, jornalista com experiência única no tema e que conduz magistralmente as entrevistas. Some-se a isso a deslumbrante fotografia de João Marcos Rosa, um dos melhores documentaristas da vida natural que temos em atividade no país e segundo fotógrafo brasileiro a integrar a Liga Internacional dos Fotógrafos pela Conservação.

Leia a entrevista completa de ((o))eco com a jornalista Paulina Chamorro, idealizadora, produtora e diretora do documentário “Mulheres na Conservação”.

A pesquisadora Barbara Pinheiro, personagem do Projeto Mulheres na Conservação, durante pesquisa de campo.

((o))eco: Para começar queria que você comentasse sobre as origens do projeto. Como é que vocês começam a enxergar o audiovisual como uma ferramenta para contar as história das mulheres na conservação, que culmina no filme?

Paulina Chamorro: A ideia do projeto surgiu da união justamente do visual, de um fotógrafo, com uma jornalista de rádio. Quando o João Marcos Rosa entrou em contato comigo pra desenhar esse projeto, vimos logo de cara que não seria uma simples reportagem. A primeira coisa que pensamos foi: qual é o impacto que queremos com esse projeto.

Então tínhamos a noção, a partir de informações que mapeamos, de que grandes projetos de conservação no Brasil – ou pelo menos os maiores projetos, os de maior continuidade – estão nas mãos e são coordenados por mulheres. Só que elas estão fazendo isso silenciosamente. Nós tínhamos um vácuo em olhar para as nossas grandes estrelas. Temos pesquisadoras internacionais renomadas, como a Jane Goodall ou a Sylvia Earle, mas não temos esse mesmo olhar para as brasileiras, sendo que temos mulheres no país mais biodiverso do mundo, que estão criando pesquisas do zero ou linhas inteiras de pesquisa. E nós não tínhamos um material de divulgação, um projeto de comunicação que exaltasse a vida dessas mulheres.

Quando pensamos o projeto, estávamos também entrando em um momento super delicado na conservação brasileira, onde mostrar exemplos de resiliência ia ser muito forte para que não jogássemos a toalha.

E foi assim que construímos um projeto de reportagem, mas que fosse multimídia. Temos a linguagem do rádio, porque temos o podcast, temos a linguagem formal, tradicional, porque temos as reportagens que vão com as fotografias do João. Por fim, temos a websérie, que é produzida para o YouTube, com duração de três a quatro minutos. Então esse foi o primeiro panorama que fizemos, o que gostaríamos de mostrar e a linguagem, sempre pensando no público que queremos atingir.

E quando começa o projeto, quando vocês começam viajar e filmar?

Em agosto de 2019, nós já estávamos no Pantanal filmando. Não tínhamos nem fechado o apoio formal da Fundação Toyota. Então eu e o João pegamos a grana do nosso bolso e fomos para o Pantanal.

Ou seja, vocês começam a filmar no contexto de um governo anti ambiental e misógino,. Isso fortalece a ideia?

Fortalece muito. A partir do momento que começam a sair as webséries, que começamos a distribuir por redes sociais, a gente começa a receber convites de universidade, convites de escola, convites de tudo quanto é lado pra mostrar o projeto.

A reação era sempre a mesma: muito choro, muita emoção, muita gente já muito desestimulada pensando em jogar a toalha. Foi aí que a gente percebeu a fragilidade que essas pessoas que trabalham com conservação no Brasil estavam. Porque nós também, enquanto jornalista, estávamos. Mas quando você exalta o lado de quem está fazendo, de quem não jogou a toalha, de quem tá lá, ainda sofrendo as mesmas coisas que nós estávamos sofrendo… ou seja, olhando para o lado bonito da vida, que é conservar a vida, né? As formas de vida que existem no Brasil, apesar de tudo que vinha acontecendo, gerou uma catarse. Tiveram exibições da websérie, discussões em alguns ambientes, que era uma verdadeira catarse. No meio da pandemia, abríamos a câmera do computador e estava todo mundo chorando. Então eu acho que mostrar o lado bonito e de gente resiliente, pode inspirar não só outras mulheres, mas pode inspirar todo mundo a sair desse buraco onde entramos nos últimos quatro anos.