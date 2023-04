Congresso: SAIBA QUAL É A COMPOSIÇÃO DA 1ª COMISSÃO MISTA DE MPS EM 2023

O Congresso Nacional deve instalar na 3ª feira (4.abr.2023) a 1ª comissão mista para analisar a medida provisória (MP 1.154, de 2023) sobre a reestruturação dos 37 ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião semipresencial consta na agenda do Senado. Os congressistas devem eleger o presidente e vice-presidente do colegiado.

A instalação da comissão dá trégua ao impasse entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre o rito de tramitação das medidas.

Regra interna que determina que a comissão é formada por 12 senadores e 12 deputados.

No entanto, uma resolução do Congresso permite a inclusão de mais 1 integrante das bancadas minoritárias da Câmara e Senado que não atingiram, no cálculo proporcional, o contingente de congressistas para integrar o colegiado. Ao todo, portanto, a comissão terá 13 senadores e 13 deputados.

A mesma determinação diz que os líderes devem indicar os integrantes da comissão em até 12 horas depois da publicação da medida provisória no DOU (Diário Oficial da União). Passado o prazo, já que a MP dos ministérios foi publicada em 1º de janeiro, o presidente do Congresso, Pacheco, pode nomear os líderes e vice-líderes para titulares do colegiado.

A atual composição da comissão terá somente 2 senadores, Fabiano Contarato (PT-ES) e Jorge Kajuru (PSB-GO) e 2 deputados, Merlong Solano (PT-PI) e Odair Cunha (PT-MG), que compõem a base da gestão petista. Leia a íntegra (50 KB).

O Congresso pode votar ainda mais 3 MPs no atual sistema por um apelo do governo federal às duas Casas legislativas, segundo Lira.

Além da MP dos 37 ministérios, o presidente da Câmara citou mais duas que podem ser analisadas pela comissão mista:

MP do Bolsa Família;

MP do Minha Casa Minha Vida.

O presidente da Câmara defende aumentar o número de cadeiras para a Casa nas comissões mistas para a análise de medidas provisórias. Lira afirmou que na atual configuração 1 senador corresponde a 6,5 deputados. Os deputados querem ampliar a proporcionalidade para 3 deputados para cada senador.

PACHECO X LIRA

Chegou ao ápice na última semana, o conflito entre Senado e Câmara sobre a tramitação de medidas provisórias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a instalação de comissões para analisá-las. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer modificar o processo, revoltou-se. Disse que houve truculência por parte do Senado. Depois, amenizou.

Para entender o impasse entre os 2, é necessário conhecer o rito de apreciação das MPs no Congresso Nacional. A Constituição determina que toda medida provisória seja analisada por uma comissão composta por 12 senadores e 12 deputados antes de seguir para o plenário da Câmara e, depois, do Senado. A pandemia de covid-19, porém, mudou esse curso e deu mais poderes à Câmara.

O Poder360 reportou desde o 1º momento, pari passu, todo o imbróglio envolvendo o assunto. Leia aqui 7 pontos para entender o impasse de Lira e Pacheco.