Demora: DNIT ATRASA ENTREGA DE OBRAS NA BR-277; FERIADO TERÁ RESTRIÇÕES

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou atraso na entrega das obras do km 42 da BR- 277, que liga Curitiba ao Litoral do Paraná. A promessa era de que a rodovia fosse completamente liberada até o final de março.

A previsão para o término dos trabalhos ficou para a próxima quinta-feira (06), véspera do feriado de Sexta-Feira Santa. Em nota, o DNIT afirma que “A liberação total do segmento [no km 41,5] irá ocorrer com a contenção concluída e a pista restaurada.”

Os restauros são consequência do deslizamento de terra no km 42 da BR-277, que ocorreu em outubro do ano passado, deixando o trecho interditado. As obras começaram em dezembro de 2022, com custo estimado de R$ 1,6 milhão, e o principal objetivo era instalar uma tela metálica de proteção, para evitar novos desmoronamentos.

Outros problemas

Além do deslizamento de terra no km 42 da BR-277, no ano passado, em março deste ano, apareceram rachaduras na pista do km 33,5, que ficou parcialmente bloqueada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes também é o responsável pelas restaurações no local.

Na última quinta-feira (30), o órgão decretou emergência nas obras do trecho, alegando a necessidade de contratação de uma empresa especializada nos serviços de contenção. O DNIT menciona, ainda, que o atraso da entrega dos trechos da BR-277 também se deve ao acidente de um caminhão que bateu em um guindaste na rodovia, atrapalhando o serviço.

Restrições no feriado

Com as movimentações e trabalhos na rodovia, o trânsito de caminhões pesados será limitado durante o feriado de Páscoa tanto na BR-277, quanto na BR-376, que também passou por obras. Confira os horários de restrições:

Na BR-277

Quinta-feira (06/04), das 14h às 20h, no sentido Litoral;

Sexta-feira (07/04), das 6h às 12h, no sentido Litoral;

Domingo (09/04), das 14h às 20h, no sentido Curitiba;

Segunda-feira (10/04), das 6h às 12h, no sentido Curitiba.

Na BR-376

Quinta-feira (06/04), das 14h às 20h, no sentido Paraná e Santa Catarina;

Sexta-feira (07/04), das 6h às 12h, no sentido Paraná e Santa Catarina;

Domingo (09/04), das 12h às 18h, no sentido Paraná e Santa Catarina;

Segunda-feira (10/04)m das 6h às 12h, no sentido Paraná e Santa Catarina.