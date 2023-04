Oportunidade: PARÁ TERÁ ESTANDE NA MAIOR FEIRA DE TURISMO DA AMÉRICA LATINA

As feiras nacionais e internacionais de turismo são um importante ambiente para aquecer a economia do setor, definir estratégias de mercado, gerar negócios e visibilidade para destinos, atraindo o interesse de operadores e “players” desse segmento. É com esse objetivo que o Pará, representado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), participa mais uma vez da World Travel Market Latin America (WTM LA), entre os dias 3 e 5 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). São aguardados mais de 20 mil profissionais de viagem de turismo e 565 expositores de 40 países, além de 90 “buyers” (compradores) para as rodadas de negócios.

A WTM Latin America é considerada a maior feira do setor de viagens e turismo da América Latina, com dimensão global, e oferece aos participantes uma plataforma para o desenvolvimento de produtos e serviços, facilitando o networking, as transações e oportunidades de negócios. A feira faz parte do planejamento estratégico de mercado da Setur, integrando o calendário de eventos turísticos.

Para o secretário-adjunto da Setur, Lucas Vieira, que será o representante da pasta no evento, é uma oportunidade de mostrar as potencialidades do Pará na maior feira da América Latina. “É importante que o Estado se posicione como um destino moderno, competitivo e com atrativos que atendam às novas tendências do turismo, como o ecoturismo, pesca esportiva, turismo de aventura, turismo em contato com as comunidades locais, e que também possa integrar o turista à nossa rica gastronomia. Estamos tentando fortalecer mais o Pará como porta de entrada da Amazônia, e na COP 30 reforçar como cidade-sede, sendo o representante amazônida nesse momento histórico mundial”, afirmou o gestor. Na ocasião, o adjunto também participará do Fornatur (Fórum Nacional de Secretários de Turismo), que integrará a programação da feira.

Pará terá estande próprio de 55 m²

A participação do Estado do Pará ocorrerá em um estande próprio de 55 m², contendo espaço para apresentação e degustação de alguns itens da gastronomia do Estado, como arroz de pato, casquinha de caranguejo com farofa, maniçoba com arroz, tacacá e açaí com tapioca, além da distribuição de brindes, incluindo bombons de chocolate com recheio de cupuaçu e castanha-do-pará, fitinhas do Círio de Nazaré, cheiro do Pará e miniaturas de cerâmica marajoara.

Também haverá a chamada capacitação do destino, momento tradicional em feiras de turismo de apresentação ao trade, com duração de 50 minutos. A apresentação do destino Pará para um total de 50 compradores do setor turístico será feita pela diretora de Produtos Turísticos da Setur, Alessandra Pamplona, na terça-feira (04), as 13 h.

A organização do evento também confirmou as sessões de rodadas de negócios com expositores e compradores convidados pelos programas de buyers, além de influenciadores e produtores de conteúdo no âmbito digital.

“O sucesso das sessões de Speed Networking está em promover, de maneira desburocratizada, encontros qualificados em reuniões rápidas, com o objetivo de ampliar as redes de contato e expandir os canais de divulgação e de vendas na América Latina e no mundo”, explica Thais Del Ben, gerente de Comunicação e Marketing da WTM Latin America, destacando que os encontros ocorrem no segundo e no terceiro dia do evento.