Solicitação: DEFESA DE BOLSONARO QUER LAUDO DE PERÍCIA DA ‘MINUTA GOLPISTA’

Pedido foi feito ao ministro Benedito Gonçalves, relator da ação no TSE que pode deixar o ex-presidente inelegível

A defesa de Jair Bolsonaro (foto) pediu ao corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, o laudo sobre as digitais da minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Na avaliação dos advogados do ex-presidente, se o resultado foi inconclusivo, ajudará muito na defesa, diz a Folha.

Como mostramos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou ao TSE o resultado da perícia feita pela Polícia Federal com os nomes das pessoas que deixaram digitais no documento.

Preso desde o dia 14 de janeiro, Anderson Torres diz desconhecer a origem do material encontrado pela PF. Em depoimento ao TSE no mês passado, o ex-ministro evitou incriminar Jair Bolsonaro, dizendo que o documento, guardado para “descarte”, não foi entregue ao ex-presidente.

Benedito Gonçalves é relator da ação no TSE que pode deixar Bolsonaro inelegível. A solicitação para incluir a análise da minuta no processo partiu da defesa do ex-presidente.