Veja: HÁ 40 ANOS, CORREIOS LANÇAVAM SELO COMEMORATIVO À ABERTURA DO VERTEDOURO

No dia 31 de março de 1983, há exatos 40 anos, os Correios lançaram um selo postal comemorativo à abertura do vertedouro da usina hidrelétrica de Itaipu. Custava 140 cruzeiros, moeda vigente na época.

A abertura do vertedouro ocorreu no final do ano anterior, no dia 5 de dezembro de 1982. O fato marcou a inauguração oficial da hidrelétrica binacional.

A usina começaria a produzir energia somente no ano seguinte, em 5 de maio de 1984, quando entrou em operação a primeira das 20 unidades geradoras do projeto.