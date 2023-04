Afirmação: ZEMA RESSALTA POTENCIAL DE MG NA WTM LATIN AMERICA

A décima edição da WTM Latin America foi inaugurada ontem (3) em São Paulo. A presença do governador Romeu Zema marcou a solenidade de abertura, sendo esta a primeira vez que um chefe de estado mineiro esteve presente na maior feira de turismo da América Latina sediada no Brasil. A presença do governador na WTM consolida o turismo como política de Estado prioritária.

“Nós estamos aqui para mostrar que nosso governo dá total apoio a essa atividade que foi uma das que mais sofreu durante a pandemia juntamente com os bares e restaurantes. Ela está tendo toda atenção de nossa parte para que se recupere e o turismo em Minas Gerais tem crescido acima da média nacional”, pontuou Romeu Zema.

O governador ressaltou ainda o potencial de crescimento da atividade turística nos próximos anos. “Acredito que, em pouco tempo, o turismo em Minas Gerais pode dobrar de tamanho. Nós temos muitos atrativos, especialmente a hospitalidade mineira, e a nossa cozinha que é reconhecida como uma das melhores do País. O que precisamos é aprimorar a divulgação e termos uma infraestrutura mais adequada. E isso envolve uma melhoria das estradas, o que nós estamos correndo atrás de recuperarmos. Envolve também o setor privado que precisa oferecer mais leitos, melhorar a qualidade dos existentes, ampliar a oferta de restaurantes, dentre outras atrações. Ou seja, é preciso trabalharmos nessa estruturação”, completou.

A presença do governador também foi confirmada em razão de anúncios importantes, como a assinatura de termos de parceria com a operadora CVC e a realização da Travel Next Minas, feira de turismo que deve movimentar ainda mais o setor em junho deste ano. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, sublinhou a relevância desse momento compartilhado com Romeu Zema.

“A presença do governador demonstra como o turismo tem sido uma verdadeira política de Estado para Minas Gerais. Registramos aqui nosso agradecimento ao governador, que tem permitido que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo trabalhe com autonomia e sempre nos lembrando da importância de atuarmos pela geração de emprego e renda, trazendo melhorias para o nosso povo”, completou Oliveira.

O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, atual presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG), comentou a relevância das parcerias firmadas na abertura da WTM. “Estamos muito felizes com essa iniciativa. A CVC poderá contribuir para trazer um volume muito maior de turistas para as nossas cidades, o que é importante para essa retomada do turismo em Minas Gerais, uma das principais vertentes da nossa economia. Começa agora a Semana Santa, as cidades históricas estão todas emocionadas e animadas para este momento. Tenho certeza que nossas cidades serão cada vez mais procuradas, o que traz mais felicidade, bem-estar e qualidade de vida para o nosso povo”, disse Angelo Oswaldo.

Minas Gerais é representada na WTM com um estande de 200 metros quadrados, assinado pelo arquiteto Gustavo Penna e pelo designer Gustavo Greco. Os principais atrativos do Estado – a exemplo da cozinha mineira, dos patrimônios históricos, da arte e do artesanato – estão valorizados.

Durante os três dias, também acontecerá uma programação especial.

Destinos turísticos mineiros em tela -Quem passar pela WTM Latin America também verá os principais destinos mineiros projetados em painel cujo formato em duas pirâmides espelhadas remete à bandeira de Minas Gerais. Com conteúdo concebido pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC), a instalação audiovisual vai proporcionar uma experiência imersiva ao visitante, que terá um gostinho de como é estar em Minas.

Essas projeções vão dialogar com as paisagens sonoras que remetem à mineiridade, criando uma ambientação capaz de transportar o público para alguns lugares icônicos, a exemplo das igrejas barrocas. Além da visão e da audição, o paladar também será explorado por meio da degustação de alimentos que não podem faltar na farta mesa mineira, como o café, o queijo e os doces.

Estande inspirado nas paisagens e na cultura de Minas

O desenho do estante é assinado pela dupla formada pelo arquiteto Gustavo Penna e pelo diretor criativo Gustavo Greco. Ambos se basearam nas paisagens naturais, na arte e na cultura de Minas Gerais para conceber um ambiente acolhedor e que traduz também a hospitalidade mineira.

“O movimento das serras, telhados coloniais, cristais, grutas, águas dos rios, cachoeiras e fontes – mineiras essências – vão mostrar sabores, saberes, fazeres e toda a natureza interior dessa gente boa e incrivelmente criativa. Minas é grande, quem te conhece não esquece jamais”, pontua Gustavo Penna.

A proposta das telas em formato de pirâmides, nas quais serão projetados os destinos turísticos e diversos atrativos, é assinada por eles. O espaço contemplará também um local para conversas e reuniões além de um bar/café com produtos locais para degustação. Revestindo toda a área externa, haverá um grafismo com referências que evocam a cultura mineira. A ideia é ressaltar a pluralidade: Minas são muitas.

“Juntamos os nossos times de design e arquitetura para representar um pouco da alma de Minas. Uma alma que é bold, cheia, abundante em ideias, em dimensões, em histórias que se ligam pelas suas cidades. É farta em cultura, gastronomia, crença (e desconfiança). É rica em criatividade, tradição e em olhares para o futuro que vão além de suas montanhas. Minas não se resume. Ela é Gerais”, completa Gustavo Greco.